بلافتة الكرة الذهبية، جماهير مانشستر سيتي تستفز ريال مدريد من جديد

دوري أبطال أوروبا، استفزت جماهير مانشستر سيتي، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، من جديد قبل مباراة الفريقين الليلة في ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقامت جماهير مانشستر سيتي بجلب لافتة عليها صورة رودري بالكرة الذهبية التي رفعتها في مباراة الذهاب، معها إلى مدريد وعليها صورة فينسيوس وهو يبكي.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي



تنطلق مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة أمام ريال مدريد، في ذهاب الملحق على ملعب "الاتحاد" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد الإسباني أو باير ليفركوزن الألماني، في دور الـ16، حسب قرعة يوم الجمعة المقبل.

قائمة مانشستر سيتي لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون - ستيفان أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: جوشكو جفارديول - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - عبد القادر خوسانوف - ماتياس نونيز - ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - نيكو جونزاليس - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيمس ميكاتي - فيل فودين - جاك جريليش - سافينيو - جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - عمر مرموش.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وأنطونيو روديجر، كما شهدت غياب داني كارفخال.

وضمت كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: دافيد ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - إبراهيم دياز.

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