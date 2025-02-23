محمد صلاح يواصل التألق في ملاعب أوروبا.. الفرعون يقدم موسما استثنائيا ويقرب ليفربول من تحقيق لقب البريميرليج.. ويعادل الأسطورة ميسي في هذا الرقم

محمد صلاح، واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه الكبير مع فريقه ليفربول، ليكتب سطورًا جديدة من النجاح في مسيرته الكروية بالملاعب الأوروبية.

واستطاع محمد صلاح أن يحقق المزيد من الأرقام القياسية بتسجيله هدفًا رائعًا وصناعة آخر، مما ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بثنائية نظيفة.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدف فريقه الأول، قبل أن ينجح في صناعة الهدف الثاني لزميله دومينيك سوبوسلاي.

ويواصل محمد صلاح تميزه في المباريات الكبرى، وقيادته لليفربول في التحديات المحلية والأوروبية، الذي يعكس التزامه الكبير وعطائه المستمر في الملاعب، ويجعله أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

محمد صلاح يعادل رقما قياسيا مسجلا باسم ليونيل ميسي

وحقق محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله هدف وصناعة آخر في لقاء الريدز ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم الذي يسجل ويصنع في 11 مباراة مختلفة بالدوري الإنجليزي في موسم واحد في الدوريات الخمس الكبرى بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفرد بهذا الرقم خلال السنوات الماضية وحققه مع برشلونة.

وكان ميسي انفرد بالرقم مع فريق برشلونة في موسم 2014-2015، فيما حققه محمد صلاح بالموسم الجاري 2024-2025.

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ البريمرليج مع ليفربول ضد مانشستر سيتي

وبات الفرعون المصري الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في تاريخ البريميرليج مع ليفربول ضد مانشستر سيتي برصيد 15 مساهمة (سجل 9 أهداف - صنع 6 أهداف) ويتفوق على جيرارد.

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح

وسجل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا قياسيًا جديدًا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع صلاح الهدف الثاني الذي سجله زميله المجري دومينيك سوبوسلاي، علمًا بأن النجم المصري قد سجل الهدف الأول بنفسه.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد قدم صلاح تمريرات حاسمة في موسم 2024/25، أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة، أن صلاح حطم الرقم القياسي الذي سجله ستيف ماكمانامان بـ 15 تمريرة حاسمة في موسم 1995/1996.

صلاح ينضم إلى ميسي ورونالدو



أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل وصنع في مباراة واحدة، في 49 مباراة خلال مسيرته بالدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا. ولم يتفوق على الفرعون المصري في هذا الجانب، سوى ليونيل ميسي (102) وكريستيانو رونالدو

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب يساهم في 40 هدف على الأقل في موسمين مختلفين في الدوري الإنجليزي.

حيث ساهم محمد صلاح في 42 هدف في موسم 2017 - 2018، وساهم في الموسم الحالي في 40 هدف حتى الان.

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي، التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتازـ والتي حسمها الريدز لصالحه بثنائية نظيفة.

محمد صلاح رجل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، فيتو

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني عن سعادته بفوز الريدز على مانشستر سيتي خاصة أنه استطاع أن يسجل ويصنع في ليلة شهدت تألق الفرعون.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:" البعض يقول إن موسمي الحالي هو الأفضل، بينما يردد البعض أن موسمي الأول كان الأفضل من ناحية التهديف، ولكن بالتأكيد أنا سعيد بما أقدمه مع الفريق.

وواصل:" أنا أميل لهذا الموسم وأشعر أنه الأفضل لي، لأني أرغب في الفوز بالألقاب، لدينا عزيمة لذلك".

وعن اقتراب فريقه من حصد لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي، رد قائلا:" أريد اللقب أنا وزملائي، ونرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب".

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 26

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ 26 والتي انتهت بفوز الريدز 2-0.

ووصل محمد صلاح إلي الهدف رقم 25 في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن أقرب المنافسين.

محمد صلاح ليفربول 25 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 11 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 11 هدفا





ليفربول يفوز على مانشستر سيتي بثنائية

فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 14، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق دومينيك سوبوسلاي من صناعة محمد صلاح.

وسجل عمر مرموش هدفا لصالح مانشستر سيتي ولكنه ألغي بداعي التسلل.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا كالمعتاد، وجاء تشكيل الريدز كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

في خط الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - كورتز جونز - لويس دياز

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني أساسيا، وجاء تشكيل السيتيزن كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، جوفسكو جفارديول، ريكو لويس.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، كيفين دي بروين، جيرمي دوكو، فيل فودين، سافينيو.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

محمد صلاح وعمر مرموش

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

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