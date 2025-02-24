المرشح لمنصب المستشار الألماني: إرسال قواتنا إلى أوكرانيا غير وارد

أعلن المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مسألة إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا "ليست على جدول الأعمال اليوم".

وأضاف ميرتس في تصريحه لوسائل الإعلام الألمانية، أمس الأحد، أن "السؤال الأول المطروح هو كيف يمكننا دعم أوكرانيا لاحقا لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

واعتبر ميرتس ما قدمته ألمانيا حتى الآن "غير كاف".

ويعتبر ميرتس زعيما لتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في ألمانيا أمس الأحد. وهو قد يكون المستشار الألماني القادم بعد هزيمة حزب المستشار الحالي أولاف شولتس.

وكانت الدول الأوروبية قد بحثت موضوع إرسال القوات إلى أوكرانيا خلال القمة التي عقدت في باريس يوم 18 فبراير الجاري، لكن الاجتماع شهد خلافات حادة وانتهى دون اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وكان موقف شولتس يتمثل في أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

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