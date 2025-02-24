الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المرشح لمنصب المستشار الألماني: إرسال قواتنا إلى أوكرانيا غير وارد

المرشح لمنصب المستشار
المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فيتو

أعلن المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مسألة إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا "ليست على جدول الأعمال اليوم".

وأضاف ميرتس في تصريحه لوسائل الإعلام الألمانية، أمس الأحد، أن "السؤال الأول المطروح هو كيف يمكننا دعم أوكرانيا لاحقا لتكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

واعتبر ميرتس ما قدمته ألمانيا حتى الآن "غير كاف".

ويعتبر ميرتس زعيما لتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، الذي فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في ألمانيا أمس الأحد. وهو قد يكون المستشار الألماني القادم بعد هزيمة حزب المستشار الحالي أولاف شولتس.

وكانت الدول الأوروبية قد بحثت موضوع إرسال القوات إلى أوكرانيا خلال القمة التي عقدت في باريس يوم 18 فبراير الجاري، لكن الاجتماع شهد خلافات حادة وانتهى دون اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

وكان موقف شولتس يتمثل في أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا ألمانيا الانتخابات التشريعية أوكرانيا

مواد متعلقة

"يوم عظيم"، ترامب يحتفي بانتصار المحافظين في ألمانيا

إغلاق صناديق الاقتراع في ألمانيا واستطلاعات الرأى تشير إلى فوز المحافظين

رئيس ألمانيا يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

وزيرة خارجية ألمانيا تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي

الأكثر قراءة

البوري يرتفع 5 جنيهات، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول سيكون بطل الدوري الإنجليزي

أمطار ورياح وبرودة، حالة الطقس اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

محمد رمضان يعاقب لاعبي الأهلي بسبب مباراة القمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية