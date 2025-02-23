نعيم قاسم: سنواجه مشروع ترامب التهجيري مع كل قوى التحرير في المنطقة

قال نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني ان لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ونحن من أبنائه ولا تفكروا أن تلعبوا بيننا وبين حركة أمل لأننا واحد في الموقف

كلمة نعيم قاسم خلال مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

وأضاف نعيم قاسم: "متمسكون بطرد الاحتلال وإعادة الإعمار وحريصون على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. سنشارك في بناء الدولة القوية العادلة وسنساهم في نهضتها تحت سقف اتفاق الطائف

اليوم،و سنواجه مشروع ترامب التهجيري مع كل قوى التحرير في المنطقة".

وعلى وقع الغارات التي شنتها مسيرات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

بدء مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين في بيروت

وتقاطر اللبنانيون من كل المناطق إلى المدينة الرياضية في بيروت، حيث امتلأت المقاعد منذ الفجر.

كما غص محيط الملعب بآلاف المشاركين الذين حملوا رايات حزب الله.

وحضرت وفود عربية وإقليمية من العراق وإيران واليمن.

وشارك وفد إيراني بالتشييع برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليباف.

كما حضر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بصفته الشخصية وممثلا عن الرئيس اللبناني جوزيف عون.

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