جنرال روسي سابق يكشف تجنيد المخابرات السوفييتية لـ ترامب تحت اسم مستعار

دونالد ترامب، أثارت بعض التقارير الإعلامية عن تجنيد المخابرات الروسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ثمانينيات القرن الماضي، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول الخبر المزعوم على نطاق واسع، محدثًا ردود أفعال واسعة وطرح المزيد من الأسئلة حول حقيقة ما تم تداوله عن تجنيد المخابرات الروسية للرئيس الأمريكي ترامب.

جنرال سوفيتي يكشف تجنيده لترامب لصالح روسيا



استعانت التقارير الإعلامية الغربية المزعومة، والتي نُشرت عبر "MSN" و""The Economic Times"، بتدوينة لجنرال روسي سابق يدعى آلنور موساييف، كان يعمل في الاستخبارات السوفييتية نشر في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة قال فيها: "عام 1987 خدمت في مديرية الوِحدة رقم 6 بالاستخبارات السوفييتية KGB في العاصمة موسكو، أهم مجال كنا نركز عليه في الوحدة رقم 6 هو توظيف رجال الأعمال في البلدان الرأسمالية."



وتابع آلنور موساييف "في تلك السنة تم تجنيد رجل أعمال يبلغ من العمر 40 عام من الولايات المتحدة يُدعى دونالد ترامب، وكان لقبه الحركي "كراسنوف".

من هو الجنرال الروسي آلنور موساييف؟



وأشارت وسائل الإعلام الغربية إلى أن صاحب الحساب هو شخص معروف، وهو الجنرال المتقاعد آلنور موساييف، من مقاطعة (أوبليس جامبيل) الكازاخستانية، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي، وخدم آلينور في الاستخبارات السوفييتية لمدة 10 سنوات من 1979 إلى 1989.

وفي عام 2007 حدث خلاف بينه وبين رئيس كازاخستان، حيث كان يقيم وفرّ إلى النمسا وبقي فيها حتى اليوم.



وجاء في تقرير "MSN" نُشر بعنوان "دونالد ترامب تم تجنيده من قبل المخابرات السوفيتية في الثمانينيات وحتى أنه يحمل اسمًا رمزيًا"، حيث زعم جنرال سوفيتي سابق في الاستخبارات، حسبما وصف نفسه، أن دونالد ترامب تم تجنيده من قبل المخابرات السوفيتية (كي جي بي) في عام 1987 وأعطي الاسم الرمزي "كراسنوف".

آلنور موساييف خدم باللجنة القومية في كازخستان



وأكدت الصحيفة أن الاتهام الغريب جاء من قبل آلنور موساييف، رئيس الاستخبارات الكازاخستانية السابق، كما وصف نفسه، وكتب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال الرجل البالغ من العمر 71 عامًا، والذي كان يرأس في السابق لجنة الأمن القومي في كازاخستان: “إنه خدم في المديرية السادسة لـ "الكي جي بي في موسكو"، والتي كانت مسؤولة عن دعم مكافحة التجسس داخل الاقتصاد."

لقاء الرئيس الأمريكي ترامب والروسي بوتين عام 2018، فيتو



وأضاف آلينور "أن أحد الأهداف الأساسية للمديرية هو "تجنيد رجال أعمال من الدول الرأسمالية".

وذكرت "MSN" أنه بحسب مزاعم موساييف، فقد كان ترامب، يبلغ من العمر 40 عامًا آنذاك، ويعمل مطورًا عقاريًا في نيويورك، كان من أحد هؤلاء المجندي من قبل الـ "كي جي بي"، بحسب زعمه.

كما زعم آلنور موساييف إنه في "عام 1987، قامت مديريتنا بتجنيد دونالد ترامب تحت الاسم المستعار كراسنوف"، جاء في منشوره.

حقيقة تجنيد المخابرات الروسية لـ ترامب



أما صحيفة "The Economic Times" فذكر في تقرير بعنوان "من هو آلنور موساييف؟ ضابط المخابرات السوفييتية السابق الذي اتهم دونالد ترامب بالتجسس لصالح روسيا"



وذكرت "ذي إكنومك تايمز" أن آلنور موساييف زعم أنه مسؤول استخباراتي سوفيتي وكازاخستاني سابق، أن جهاز الاستخبارات السوفييتي السابق جند دونالد ترامب في عام 1987 تحت الاسم الرمزي "كراسنوف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم عدم وجود دليل يدعم هذا الادعاء، لكن إدعاءه أشعل الجدل من جديد حول علاقات ترامب بروسيا، حيث عاد ألنور موساييف، المسؤول الكبير السابق في جهاز الاستخبارات السوفييتي كما يصف نفسه، إلى الظهور في عناوين الأخبار الدولية بزعم أن "المخابرات السوفييتية جندت دونالد ترامب في عام 1987 تحت الاسم الرمزي "كراسنوف"

وكان موساييف، في فترة من الفترات، شخصية قوية داخل مجتمع الاستخبارات، وقد امتدت مسيرته المهنية إلى العمل في التجسس في الحرب الباردة وكان يشارك في تجنيد البعض لصالح نظام الاتحاد السوفيتي، ومشاركته في المناورات السياسية، وتم نفيه في النهاية.

مزاعم آلنور بتجنيد ترامب تشعل الجدل



أشعلت مزاعم آلنور جدلًا واسعًا حول علاقات ترامب بروسيا، على الرغم من عدم وجود أي دليل مباشر يدعمها.

وذكرت صحيفة "ذي إكنومك" أن رحلة موساييف بدأت في مجال الاستخبارات في عام 1979، عندما تم تجنيده في الجيش السوفييتي. وفي العام التالي، تخرج من مدرسة "كي جي بي" في مينسك، وذلك يمثل بداية مسيرته المهنية في مجال مكافحة التجسس.

الجنرال آلنور موسايييف ومزاعم تجنيد ترامب، فيتو



وبين عامي 1980 و1986، شارك في مهام في العراق، حيث سهّل التعاملات التجارية السوفييتية مع نظام صدام حسين وأدار تسليم الدبابات السوفييتية. وبحلول عام 1986، تولى دورًا قياديًا في المديرية الرئيسية الثامنة لوزارة الداخلية السوفييتية في موسكو، حيث حصل على ميداليتين ووسام النجمة الحمراء لخدمته.

وتعود أكثر ادعاءاته إثارة للجدل إلى الفترة التي قضاها آلنور في المديرية السادسة لجهاز المخابرات السوفييتي، والتي تخصصت في تجنيد رجال الأعمال من البلدان الرأسمالية.

وفي منشور لـ آلنور موساييف على فيس بوك، زعم موساييف أنه خلال هذه الفترة، تم تجنيد ترامب من قبل المخابرات السوفييتية، وهو ادعاء أثار الفضول والتشكك عند كثير من النشطاء.

الجنرال الروسي آلنور موساييف، فيتو



ومع الصعود والهبوط في كازاخستان بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، انتقل موساييف إلى الاستخبارات في كازاخستان ما بعد الاتحاد السوفييتي، حيث أصبح رئيسًا للجنة الأمن القومي، وشغل هذا المنصب خلال فترتين منفصلتين (1997-1998 و1999-2001) في عهد الرئيس نور سلطان نزاربايف.

ولكن فترة ولايته انتهت باضطرابات سياسية، فبعد خلافه مع نزارباييف في عام 2007، فر موساييف إلى النمسا، مستشهدًا بالفساد الحكومي كسبب لنفيه، وردًا على ذلك، أدانته الحكومة الكازاخستانية غيابيًا بارتكاب جرائم مختلفة. وكان أكثرها شهرة تورطه المزعوم في قضية نوربانك، حيث اتُهم بالمشاركة في اختطاف وقتل اثنين من المصرفيين.

علاقة ترامب والـ كي جي بي



مزاعم ترامب والـ "كي جي بي"، زعم آلنور موساييف في منشوره أنه "تم تجنيد ترامب -الذي كان رجل أعمال يبلغ من العمر آنذاك 40 عامًا- في عام 1987 من قبل المديرية السادسة لجهاز المخابرات السوفيتي (كي جي بي) أثناء زيارته لموسكو، حيث كان يستكشف مشاريع عقارية محتملة" ووفقًا لموسييف، تم تعيين ترامب باسم "كراسنوف"، ويتم التعامل مع ملفه الشخصي الآن من قبل أحد أقرب حلفاء بوتن.

بوتين وترامب، فيتو



وأكدت "ذي أكنومك تايمز" أنه لا يوجد دليل موثق للتحقق من هذا الادعاء، فقد أضاف هذا الادعاء إلى الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بشأن علاقات ترامب بروسيا، لا سيما بالنظر إلى موقفه الإيجابي تجاه فلاديمير بوتن.

وأشارت إلى أن ألنور موساييف يظل شخصية غامضة ومثيرة للجدال، فحياته المهنية، التي امتدت إلى التجسس السوفييتي وصراعات السلطة بعد الاتحاد السوفييتي والمنفى السياسي، تضعه عند مفترق طرق الأحداث الجيوسياسية الكبرى.

وسواء كانت ادعاءاته بشأن ترامب تحمل أي قيمة أو كانت مجرد محاولة لإعادة إدراج نفسه في الخطاب العالمي، فإن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا، عمله السابق مع الكي جي بي، ومهما كانت كلماته مثيرة للجدل، لن يتم تجاهلها بسهولة، حسبما ذكرت "The Economic Times".



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