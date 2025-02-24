زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة (فيديو)

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني ووزير المالية الألمانية السابق كريستيان ليندنر، اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات التي خاضها حزبه.

وكتب ليندنر عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد جلبت الانتخابات الفيدرالية الهزيمة للحزب الديمقراطي الحر، ولكنني آمل أن تجلب أيضا بداية جديدة لألمانيا".

Die Bundestagswahl brachte eine Niederlage für die FDP, aber hoffentlich einen Neuanfang für Deutschland. Dafür hatte ich gekämpft.



Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus. Mit nur einem Gefühl: Dankbarkeit für fast 25 intensive, herausfordernde Jahre voller Gestaltung und… pic.twitter.com/UuT1jTUeRW February 23, 2025

وأضاف: "هذا ما ناضلت من أجله، والآن أعتزل السياسة النشطة".

وتابع: "الآن أنا متقاعد من النشاط السياسي، مع شعور واحد فقط: الامتنان لما يقرب من 25 عاما مكثفة ومليئة بالتحديات والتصميم".

وبحسب نتائج الفرز في 154 من أصل 299 منطقة، فإن الحزب الديمقراطي الحر لا يصل إلى الحد الأدنى من نسبة الأصوات البالغ 5% وبالتالي لا يدخل البوندستاغ.

وفي وقت سابق، قال ليندنر إنه سيترك قيادة الحزب ويترك السياسة إذا لم يدخل الحزب الديمقراطي الحر إلى البوندستاغ.

بحسب التقديرات، حصل "الاتحاد المسيحي"، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي، على نحو 29% من الأصوات، وهي نتيجة محسنة مقارنة بانتخابات 2021. في المقابل، تضاعفت نتائج حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث من المتوقع أن يحصد 20% من الأصوات.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، فقد تراجع إلى 16.5%، وهي أسوأ نتيجة له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949. كما أظهرت التقديرات حصول حزب الخضر على نحو 13% من الأصوات.

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