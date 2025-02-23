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خارج الحدود

إغلاق صناديق الاقتراع في ألمانيا واستطلاعات الرأى تشير إلى فوز المحافظين

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

أغلقت منذ دقائق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية.

وبحسب شبكة «العربية»، أظهرت الاستطلاعات الأولية فوز المحافظين، ثم جاء أقصى اليمين ثانيا.

 

رئيس ألمانيا يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية

في وقت سابق من اليوم الأحد، أدلى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بصوته في الانتخابات التشريعية الألمانية.

 

الانتخابات التشريعية في ألمانيا

وأعرب الرئيس الألماني عن شكره للعاملين في مركز الاقتراع بحي زيليندورف في العاصمة برلين حيث أدلى بصوته، داعيًا الناخبين إلى الاستفادة من حقهم في التصويت والمساعدة في تقرير مستقبل ألمانيا، حسبما ذكر موقع  دويتشه فيله  الألماني.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في كل أنحاء ألمانيا للتصويت في الانتخابات التشريعية الألمانية.

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التشريعية الألمانية المحافظين اليمين الرئيس الألماني برلين ألمانيا

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