جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

محمد محمود سليم رجل ثمانيني تظهر شقوق العمر علي وجهه ولد عام ١٩٤٤ شارك في حرب أكتوبر وأصيب فيها، يعشق تراب الوطن ويعتز بمعاصرته أيام حكم جمال عبد الناصر، ومن حبه أقام جناح كامل لعرض أبرز طوابع وتذكارات فترة عبد الناصر.

يحكي الحاج محمد بداية حبه لجمع الطوابع سنة ١٩٦٠ مع بداية توظيفه، اشترك بهيئة البريد حتى يستطيع الحصول على الطوابع، ويسرد أيضا قصته مع الخطاب الذي أرسله للرئيس عندما كان عمره ١٢ عاما، حيث أرسل خطابا للرئيس يهنئه بالانتصار على العدوان الثلاثي، ورد الرئيس على خطابه برسالة تحوي توقيعه بخط يده.

كما تحتوي ايضا مجموعته على الطوابع الثلاث التي أصدرت لـ جمال عبد الناصر في حياته، وهم طابع للسد العالي وطابع للانتخابات وطابع التضامن مع شعب فلسطين.

يوجد أيضا مجموعة طوابع خاصة بالمعرض الزراعي وتوزيع الـ ٥ فدادين علي الشعب، ويمتلك كذلك طوابع خاصة بثورة ٢٣ يوليو وطابع لمؤتمر القطن الثامن عشر ١٩٣٨، وطوابع خاصة بالنهضة الزراعية والصناعية في عهد جمال عبد الناصر، ويضم أيضا مجموعة طوابع بأعلام اجتماعات الدول العربية أيامها، وطوابع الدول الأفريقية التي جاءت لمصر للسياحة عام ١٩٦٩ ويصل عددها لـ ٤١ طابعا

كما يوجد أيضا مجموعة طوابع لدول عربية قامت بوضع صورة عبد الناصر والسد العالي مثل الفجيرة واليمن وعمان وليبيا والسودان وقبرص وغانا،وبضعة طوابع فضية ومدهبة تحوي الأهرامات وصورة جمال عبد الناصر.

يعبر الحاج محمد عن فرحته بهواية جمع الطوابع البريدية وانها افضل من شرب السجائر ويفتخر ببعض الطوابع التي تمثل قيمة كبيرة عنده لندرتها مثل طابع للملك فاروق ويبلغ قيمته حاليا 200 دولار

شارك في أكثر من 30 معرضا منهم معارض دولية وحاد علي شهادات تقدير وميداليات جراء مشاركته بمجموعات طوابع مميزة كما أنه قامت أكثر من ٥٥ دولة بمراسلته بسبب الطوابع المميزه التي يحصل عليها

يحتوي منزل الحاج محمد على مكتبة ضخمة تضم العديد من الطوابع والتذكارات القديمة، حيث إنه قام بتصميم "المروحة" ل ٥٥ دولة وهي عبارة عن شكل صفحات تحتوي على أبرز طوابع الدولة وصور لمعالمها الرئيسية والمميزة ليها.

يذكر أنه تحت رعاية هيئة البريد المصري والبريد الأردني والمتحف القومي للحضارة، وبمشاركة سيرة القاهرة وروتاري وعدد من الجمعيات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية، تم إقامة معرض الرواد السنوي لهواة جمع الطوابع البريدية من الفتره ٢١ حتى 23 فبراير بدار الأوبرا المصرية

شارك في المعرض عدد من الدول هي: مصر وفلسطين والسودان والأردن والعراق والمغرب، وهواة وعارضون وزائرون من أغلب الدول العربية. يضم المعرض مجموعة متميزة من الطوابع التاريخية والتقليدية ومجموعة متنوعة من إصدارات الطوابع التاريخية والحديثة والبطاقات التذكارية التي توثق أبرز الأحداث الوطنية والتاريخية.

و شاركت سيرة القاهرة في كل أيام المعرض بعرض منتجاتها الثقافية وتقديم محاضرة ثرية عن تاريخ القاهرة من خلال طوابع البوسطة.

كما شارك أيضًا الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، حيث قامت لجنة التأريخ والتوثيق بالاتحاد بعرض التاريخ البريدي للكشافة والمرشدات المصرية وبعض وثائق تاريخنا الكشفي مع عقد ندوة بالمعرض لعرض التاريخ البريدي الكشفي.

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