جمال عبد الناصر.. الرجل الذي رحل قبل عرسه!

لم يكن منطقيا أن الشاب الذي رفض وهو في الثامنة والثلاثين من عمره وعيدا من القوتين الأعظم في العالم عام 1956 ويستسلم ويترك السلطة تكفيرا عما يرونه خطأه في تأميم قناة السويس.. أن يقبل بعدها بإحدي عشر عاما كاملة أن يستسلم لما جري في 1967.. بل المنطقي هو ما جري..

سباق مع الزمن والعمل عشرين ساعة يوميا دون راحة رغم المرض وأوجاعه لبناء القوات المسلحة من جديد.. جيش عصري بالكامل.. تشكيلا وتدريبا وتسليحا.. وقفزا علي الواقع نفسه تحقق ذلك بالفعل، وأصبح الجيش الذي ظنوا أنه انتهي يضرب ويوجع.. يعبر ويرجع.. يحقق معجزات عسكرية سجلت عالميا..

ليس فقط إغراق إيلات المدمرة وإنما أيضا تدمير ميناء إيلات ثلاث مرات متتالية بالمخالفة حتي للتوجيهات والنصائح العسكرية بعدم استهداف موقع واحد مرتين.. فاستهدفناه ثلاثة!



بنيت القوات المسلحة من جديد.. حتي أن الخلاف كان علي موعد العبور وتوقيته.. وتشهد ما نشيتات صحف وقتها بتناول المصطلح ذاته العبور!



وبينما يد تحمل السلاح.. كانت يد أخري تحمل الأسمنت وحديد التسليح وتصب الخرسانة.. ليس في السد العالي وحده.. ولكن في كاتدرائية العباسية الأكبر في أفريقيا وقتها.. وفي المحكمة الدستورية العليا.. وفي مجمع الألمونيوم بنجع حمادي.. وفي مستشفي معهد ناصر والذي حمل الاسم بعد رحيل مؤسسه.. وغيرها وغيرها من مشروعات تفضح الكاذبين من أننا متنا بعد النكسة وأن التنمية توقفت!



لكن بقي مشروع السد العالي حلم الرجل.. ليس لحجمه الفيزيائي ولا لدوره التنموي فحسب.. إنما لملحمة تحدي الدول العظمي وحمل السلاح في بورسعيد دفاعا عن الإرادة والكرامة المصرية.. وصمد شعبنا وقاتل وأعاد القناة وبني السد العالي..



عرس العبور لم يره الرجل الذي بني الجيش ورفض الاستسلام كما فعلت دول كبيرة.. وعرس افتتاح السد ودخوله رسميا حيز الخدمة.. عرسان كبيران لم يرهما الرجل واليوم يوحد القدر بين ذكري ميلاده وذكري ميلاد السد العالي. أعظم مشروع تنموي وهندسي شيدته البشرية في القرن العشرين..

له في الخالدين مكان ومكانة.. وفي قلوب شرفاء شعبه وأمته.. لروحه منا السلام.

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