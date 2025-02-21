مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

انطلق اليوم 21 فبراير معرض الرواد السنوي لهواة جمع الطوابع البريدية والذي يستمر حتى 23 فبراير، وذلك تحت رعاية هيئة البريد المصري والبريد الأردني والمتحف القومي للحضارة، وبمشاركة سيرة القاهرة وروتاري وعدد من الجمعيات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية.

يشارك في المعرض عدد من الدول هي: مصر وفلسطين والسودان والأردن والعراق والمغرب، وهواة وعارضون وزائرون من أغلب الدول العربية. يضم المعرض مجموعة متميزة من الطوابع التاريخية والتقليدية ومجموعة متنوعة من إصدارات الطوابع التاريخية والحديثة والبطاقات التذكارية التي توثق أبرز الأحداث الوطنية والتاريخية.

كما تشارك سيرة القاهرة في كل أيام المعرض بعرض منتجاتها الثقافية وتقديم محاضرة ثرية عن تاريخ القاهرة من خلال طوابع البوسطة.

يشارك أيضًا الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، حيث تشارك لجنة التأريخ والتوثيق بالاتحاد بعرض التاريخ البريدي للكشافة والمرشدات المصرية وبعض وثائق تاريخنا الكشفي مع عقد ندوة بالمعرض لعرض التاريخ البريدي الكشفي.

وأوضح مروان عوني، أصغر المشاركين بالمعرض من الكشافة المصرية وييلغ من العمر ٢٣ عاما، عن هوايته في جمع الطوابع، مشيرا إلى مشاركته في المعرض ب مجموعة والتي استغرقت 6 سنوات لتجميعها، وهي توضح تاريخ الكشافة المصري، وأهم الأحداث التي حدثت، وبداية الكشافة عن طريق الطوابع البريدية.

تتكون المجموعة من فريم واحد (16 صفحة) تبدأ بصورة الملك فاروق بزي الكشافة وتحمل الصورة توقيع ابنه الملك فؤاد، مرورًا بصورة لأول اجتماع لجامعة الدول العربية بحضور الكشافة، والحفلات التي تقيمها الكشافة ويذهب إيرادها للفقراء.

بعد عام 52 يعرض صورة لـ جمال عبد الناصر وهو يضع حجر الأساس لمقر الكشافة بشارع الجلاء، من أول عام 1956 توجد طوابع بريدية، أول إصدار كامل لمخيم الكشفي العربي الثاني في الإسكندرية. عام 1962 إصدار عن الكشافة البنات "المرشدات".

وإصدار خاص بمخيم الكشفي العربي السادس عام 1964، وإصدار بمخيم الكشفي العربي السابع بليبيا.

كما يوجد طابع بمناسبة خمسين عام على إنشاء الكشافة المصرية موجود على ظرف موجه لمكتب المحامية مفيدة عبد الرحمن، أول محامية في مصر.

إصدار عام 1982 للاحتفال بمرور 75 سنة على إنشاء الكشافة المصرية، وطابع بمناسبة 30 عام على تأسيس الكشافة الجوية في مصر، وطابع بمناسبة المخيم الكشفي العربي العشرين موجود على ظرف مميز سافر من نوبيع للقاهرة بالطيارة.

طابع بمناسبة 100 عام على الكشافة في العالم، وطابع آخر بمناسبة 100 عام على الكشافة المصرية، وأخيرًا إصدار خاص بالمؤتمر الكشفي العالمي ال43 أغسطس 2024.

في النهاية، يطمح مروان بتكبير مجموعته لتصبح 5 فريم ويستطيع المشاركة في معارض أكثر.

نبذة عن الكشافة المصرية وبدايتها

تأسست الكشافة المصرية عام 1914 على يد الأمير عمر طوسون، ويعد عام 1918 هو بداية انتشارها.

* 1914: تأسست أول فرقة كشفية في الإسكندرية.

* 1918: بداية انتشار الحركة الكشفية في مصر.

* 1920: تأسست جمعية الكشافة المصرية، ورئيسها هو محمود شكري باشا.

* 1922: تم الاعتراف بالكشافة المصرية دوليًا في المؤتمر الكشفي الدولي الذي أقيم في باريس.

* 1925: تأسست حركة المرشدات في مصر.

* 1930: تم تسجيل حركة المرشدات المصرية عالميًا.

* 1976: تم إشهار الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في وزارة الشباب.

* لعبت الكشافة المصرية دورًا هامًا في تنمية الشباب المصري.

كما تتكون الكشافة المصرية من أربع جمعيات مركزية: الفتيان، والبحرية، والجوية، والمرشدات.

* تنتشر فروع الكشافة المصرية في جميع محافظات الجمهورية.

* شاركت الكشافة المصرية في العديد من المخيمات والأنشطة الكشفية الدولية.

* للكشافة المصرية العديد من الإصدارات الخاصة من الطوابع البريدية التي توثق تاريخها وأنشطتها.

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