الأحد 23 فبراير 2025
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حملات مرورية مكبرة بقطور لضبط المركبات المخالفة (صور)

حملات مرورية مكبرة
حملات مرورية مكبرة بقطور لضبط المركبات المخالفة

نفذت مرور الغربية وقسم وحدة مرور قطور،، في محافظة الغربية حملة مرور موسعة مكبرة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بشوارع المدينة وذلك في إطار ضبط المركبات والتوك توك بدون لوحات والمنتهية التراخيص وضبط والمخالفات المرورية.

حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية والتوكتوك غير المرخص في الغربية

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أيمن عبد المجيد، مدير أمن الغربية، ومتابعة اللواء وائل حموده مدير مرور الغربية، بإستمرار حملات إدارة المرور بالغربية بجميع مراكز ومدن المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وقاد حملات المرور الرائد حسن عميره رئيس قسم مرور  قطور والنقيب احمد مروان لضبط المركبات التوك توك بدون لوحات والمنتهية التراخيص وضبط والمخالفات المرورية، وتم ضبط العديد من السيارات والدراجات النارية والتوك توك تسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وكذلك السير بدون رخصة قيادة.

شنت إدارة مرور الغربية وقسم مرور كفرالزيات، حملة مرورية مكبرة لضبط مركبات التوكتوك والدراجات النارية المخالفة بشوارع المدينة والطريق الزراعي السريع بين مدينتي طنطا وكفرالزيات واستجابة أيضا لشكاوى المواطنين من تزايد اعداد مركبات التوكتوك بصورة كبيرة بأعداد تخطت الآلاف واعاقتها لحركة السير داخل المدينة فضلا عن استخدام سائقيها لمكبرات الصوت المزعجة.

 

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