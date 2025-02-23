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حوادث

مرور السنطة في الغربية يشن حملة مكبرة لضبط الدراجات النارية والتوكتوك غير المرخص

مرور السنطة في الغربية
مرور السنطة في الغربية

شن قسم مرور مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حملة مكبرة مساء اليوم برئاسة رئيس القسم بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لضبط الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخص وتسهيل حركة المرور.

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ضبط دراجات نارية وتوكتوك ليس لديهم لوحات

وكان مدير ادارة مرور الغربية، وجه قسم مرور مدينة السنطة، بشن حملات يومية قادها رئيس القسم، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط دراجات نارية وتوكتوك ليس لديهم لوحات معدنية وغير مرخصين وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمه.

تسهيل ركوب الطلاب والموظفين

كما تم شن حملات صباحية بمواقف مدينة السنطة لتسهيل ركوب الطلاب والموظفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين والممتنعين، وحل الأزمة والتنبيه عليهم بعدم مخالفة التسعيرة المقررة من مواقف الغربية.

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