محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الأول في شباك مانشستر سيتي

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، سجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 14 من المباراة التي تجمع الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني أساسيا كالمعتاد، وجاء تشكيل الريدز كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

في خط الوسط: ريان جرافينبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: محمد صلاح - كورتز جونز - لويس دياز

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وشهد تشكيل مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني أساسيا، وجاء تشكيل السيتيزن كالتالي:"

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

في خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، جوفسكو جفارديول، ريكو لويس.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس، كيفين دي بروين، جيرمي دوكو، فيل فودين، سافينيو.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

محمد صلاح وعمر مرموش

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

محمد صلاح ضد عمر مرموش

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول هي الصدام الأول بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث انضم الأخير إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في يناير الماضي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، بواقع هاتريك أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأسيست أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنحم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

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