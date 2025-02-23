موقف عمر كمال من التواجد مع الأهلي أمام حرس الحدود

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق من مباراة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل القادم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني عمر كمال لاعب الأهلي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق وأبعدته عن مباراة الزمالك أمس والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يخضع لاعب الأهلي لبعض الفحوصات اللازمة لتحديد موقفه من التواجد مع الفريق أمام الحرس أم استمرار غيابه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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