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ختام فعاليات ملتقى الخريجين والتوظيف الرابع لكلية التربية الرياضية (صور)

ملتقي الخريجين بتربية
ملتقي الخريجين بتربية رياضية جامعة المنصورة، فيتو

اختتمت كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة،  اليوم، الأحد  فعاليات ملتقى الخريجين والتوظيف الرابع لكلية التربية الرياضية، والذي عُقد في الفترة من 17 فبراير 2025 حتى 23 فبراير 2025.

ختام فعاليات ملتقى الخريجين والتوظيف الرابع لكلية التربية الرياضية

وذلك بحضور  الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف  الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية التربية الرياضية، وتنظيم  الدكتور خالد محمد زيادة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق  الدكتور عمرو علي شادي، مدير وحدة متابعة الخريجين بكلية التربية الرياضية.

بتنظيم هذه الفعاليات لدعم الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل

وأشاد  الدكتور محمد عبد العظيم، بالجهود المبذولة من قبل كلية التربية الرياضية في تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بتنظيم هذه الفعاليات لدعم الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، مما يعكس التزام جامعة المنصورة بتأهيل خريجيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

عقد 6 ورش عمل خلال الملتقى شارك فيها 750 طالبًا وخريجًا

كما أعرب  الدكتور أحمد عبد العظيم، عن سعادته بنجاح الملتقى، مؤكدًا على حِرص الكلية على مواصلة تنظيم هذه الفعاليات في المستقبل، وأشار إلى أنه تم عقد 6 ورش عمل خلال الملتقى، شارك فيها 750 طالبًا وخريجًا، تضمنت موضوعات متعددة تناولت "كتابة السيرة الذاتية"، و"التخطيط المهني"، و"اجتياز المقابلات الشخصية"، و"المهارات الإدارية لتأسيس وتشغيل المشاريع الرياضية"، و"التغذية العلاجية التخصصية"، و"تطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة".

وشارك في تقديم ورش العمل: الدكتور محمد محمود أمين زيادة،  الدكتورة شاهنده صلاح الدين حسين سرحان،  الدكتور محمد السيد محمد خميس، الأستاذ المساعد الدكتورة منى أبو العز محمد أبو العز، الدكتورة سارة محمد محمد المرسي،  هدى ياسر سعد أحمد، وبمشاركة واسعة من طلاب وخريجي الكلية الذين حرصوا على الحضور على مدار أيام الملتقى.

واختُتم الملتقى بجلسة ختامية اليوم، ضمت لقاءً مع الجهات المستفيدة من مدارس حكومية وخاصة، وممثلي الأندية الرياضية، وممثلي مديرية الشباب والرياضة، ومراكز الشباب، والعديد من الخريجين المتميزين في مجال عملهم.

توصيات الملتقى والتي تمثّلت في أهمية تطوير مهارات الخريجين

وتم إعلان توصيات الملتقى، والتي تمثّلت في أهمية تطوير مهارات الخريجين لمواكبة سوق العمل من خلال إدراج دورات تدريبية متخصصة في مجالات علوم الرياضة المختلفة، تعزيز التعاون بين الكلية وأصحاب العمل من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الرياضية والتعليمية والشركات الاقتصادية الخاصة لتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين بالكلية، إنشاء منصة إلكترونية تربط الخريجين بأصحاب العمل المحتملين في السوق الرياضي، ضرورة دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في المجال الرياضي، مشاركة الخبراء والممارسين في تحديث المناهج والمقررات الدراسية بالكلية لضمان توافقها مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، التوصية بإنشاء حاضنة أعمال رياضية داخل الكلية لدعم الأفكار المبتكرة.

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احمد عبد العظيم الجهود المبذولة التربية الرياضية الدكتور محمد عبد العظيم خدمة المجتمع وتنمية البيئة متطلبات سوق العمل كلية التربية الرياضية

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