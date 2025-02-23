المدير والمائدة المستديرة ندوة للإعلامي إبراهيم الكرداني بكلية الآداب جامعة المنصورة

استضافت كلية الآداب في جامعة المنصورة، الإعلامي المتميز الدكتور إبراهيم الكرداني في ندوة بعنوان «المدير والمائدة المستديرة»، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد الكلية، والدكتور مسعد سلامة مندور وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور أيمن وهبي طاهر وكيل الكلي لشئون التعليم والطلاب، وبتنظيم قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات بإشراف الدكتور أشرف منصور رئيس القسم.

حوار مفتوح بين الضيف والطلاب

أعقب الندوة حوار مفتوح بين الضيف والطلاب في مجالات: الإعلام، واللغات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، ثم جولة في مكتبة الكلية، والعيادة النفسية، ومتحف الآثار ومتحف الأنثربولوجي، ومعامل الصوتيات والحاسب الآلي بالكلية.

وتمت الفاعلية وسط حضور متميز ومكثف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب الذين أعربوا عن سعادتهم بالضيف والحدث.

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