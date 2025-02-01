عشرات الخريجين يتجمعون بنقابة المهندسين لطلب حقهم في القيد

شهدت النقابة العامة للمهندسين، اليوم السبت، تجمع العشرات من خريجي عدد من المعاهد الهندسية، ممثلين عن مئات آخرين من مختلف المعاهد، ذلك لطلب لقاء المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وطلب حصولهم على حقهم فى القيد بجداول النقابة، وذلك عقب إخطار المعاهد بقوائم خريجيها للنقابة.

أزمات خريجي المعاهد الهندسية مع نقابة المهندسين

والتقى الخريجون، الدكتور هشام سعودى وكيل النقابة العامة للمهندسين، وأوضح الخريجون لوكيل النقابة، أنهم حصلوا على الشهادات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، والتى وفقا لقانون النقابة المعمول به حتى الآن تمنحهم حق الحصول على عضوية النقابة.

فيما طالب الدكتور هشام سعودى الخريجين بتحريك دعاوى قضائية للفصل فى مشكلتهم.

وقف قيد خريجي الحاصلين علي الدبلومات الفنية بنقابة المهندسين

ويأتى ذلك، بعد صدور قرار نقيب المهندسين طارق النبراوي بتاريخ 30/07/2023، والذى تضمن وقف قيد النقابة أي خريج من الحاصلين على الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) إلا بعد اجتيازهم الاختبارات المؤهلة للتعليم الهندسي، بالإضافة إلى التأكيد على أن النقابة لن تقيد أي خريج من الحاصلين على ثانوية عامة أدبي مهما كانت الجهة الحاصل منها (داخل أو خارج جمهورية مصر العربية).

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