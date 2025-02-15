"كتاب مصر" تقيم أمسية شعرية بمشاركات مصرية إسبانية

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، أمسية شعرية أدارها نقيب الكتاب، واستضافت عددا من الشعراء الأجانب وهما ليوناردو نين وويلى راميريز.

بدأ الشاعر ليوناردو نين في تقديم مجموعة من قصائده الشعرية بعنوان "مشكلتي مع الأنواع، والخوف من ضيق الأفق، وقصيدة علاقة الجسم بالروح، وقصيدة ذكريات المهداة إلى جدة الشاعر، وقصيدة شاعر عجوز"، كما شارك الشاعر ويلي راميريز بمجموعة من قصائده “لا مزيد من الشعر، وقصيدة ألمي، وشعور بعدم الارتياح، ولو أستطيع رفع الجبال”، وغيرها من القصائد، حيث قام نقيب كتاب مصر بالترجمة إلى العربية، وشارك بعدد من قصائده الشعرية.

وشاركت الدكتور أحلام عثمان في الأمسية الشعرية بإلقاء قصيدة مترجمة باللغة الإنجليزية من أشعار علاء عبد الهادي، ومن الجانب المصري قدم الشعراء المصريون مجموعة مختارة من قصائدهم الشعرية التي نالت إعجاب الحضور.

شارك بالحضور في تلك الليلة الشعرية الشاعر والإذاعي السيد حسن نائب رئيس النقابة وآمال بشيري، والشاعر أحمد إبراهيم جاد، والشاعرة نجوى عبد العال، والفنان التشكيلي أحمد الجنايني.

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