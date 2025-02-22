نجيب ساويرس ضيف لميس الحديدي غدًا في "كلمة أخيرة"

في حوار يدور بين الاقتصاد والسياسة وتجربة الحياة، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، غدًا الأحد، في التاسعة مساء عبر برنامجها " كلمة أخيرة " على قناة ON، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

ويتحدث نجيب ساويرس خلال اللقاء عن استثماراته الحالية في مصر والعديد من دول العالم، ويعرض رؤيته لمستقبل الاستثمار خاصة فيما يعرف بالأسواق ذات الخطورة المرتفعة.

الاستثمار في الذهب

كما يتحدث عن استثماراته الحالية بين الذهب والعقارات، موضحًا القطاعات الرابحة وتلك التي تعاني من خسائر، وخطته الاستثمارية المستقبلية.

وسياسيًا يتحدث ساويرس عن الوضع العالمي ويفند استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العالم، وبصورة خاصة الشرق الأوسط. كما يعبر ساويرس عن رأيه ووجهة نظره في مخططات تهجير الشعب الفلسطيني، والوضع في سوريا.

وعن حياته ومسيرته ومسيرة أسرته يكشف نجيب ساويرس ما تعلمه من مسيرة أعماله وكيف تمكن من تخطى التحديات ونصائحه للجيل الجديد.

جدير بالذكر أن نجيب ساويرس يعد واحدًا من اكبر وأغنى رجال الأعمال فى مصر والعالم العربى، حيث يشغل المرتبة الثامنة كأغنى رجال الأعمال فى الشرق الأوسط طبقًا لمجله فوربس، كما تحل أسرته في المرتبة الأولى بين أغنى العائلات المصرية.

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