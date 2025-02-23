محافظ الجيزة يشهد التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث (صقر ١٣٥)

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر ١٣٥” الذي ينفذ بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومكتب المستشار العسكرى.



وقد أكد المهندس عادل النجار ان الدولة المصرية تنتهج تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منهج الجمهورية الجديدة دولة الفعل وليس ردة الفعل دولة تعي جيدًا حجم التحديات وتسعى صادقةً لمواجهتها من خلال البحث والمكاشفة والتعرف على نقاط الضعف وأوجه القصور لمعالجتها وتدعيم ما نمتلكه من أدوات لنكون دائمًا على قدر تطلعات مواطنينا.



وأضاف محافظ الجيزة أنَّ التخطيط من أهم المكونات التي تقوم عليها استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن التخطيط لإدارة الأزمات يساعد على إدارة هذه الأزمات بالمبادرة وليس كرد فعل ومن ثم تحقيق نسبة نجاح أعلى في التعامل مع تلك الأزمات وتجنب الآثار السلبية الناتجة عنها مضيفًا أنَّ التخطيط يوفر إستغلالًا كاملًا للطاقات والموارد التي يمتلكها الجهاز القائم على إدارة الأزمات.



إصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمراكز

و تفقد المحافظ ومرافقيه إصطفاف معدات ومركبات الأحياء والمراكز والمديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من جاهزيتها مؤكدًا أنَّ التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث وإتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف وتأكيد الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.





وأكد محافظ الجيزة ان هذا التجمع يعد الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة لكونه الوحيد الذى يشهد إجتماع كافة الأجهزة بمختلف مستوياتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة وعلى رأسها قواتنا المسلحة إلى جانب المجتمع المدنى للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أزمات بنطاق المحافظة خاصة مع حلول فصل الشتاء وما ينتج عنه من إضطرابات جوية وزيادة فرص سقوط الأمطار إلى جانب مختلف الأزمات والكوارث التى قد يتعرض لها المواطنون.



وتفقد المحافظ معسكر الإيواء الذى شمل تجهيز غرف عمليات مشتركة لإدارة الأزمة والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية وكذا معرض الانشطة الطلابية ومركز الشباب والاماكن التثقيفية والمخبز المتنقل وجميعهم مجهزين من خلال المديريات المختصة بالإضافة إلى المستشفى الميدانى موجها الأجهزة التنفيذية بحصر كل المعدات والسيارات وإعداد كشف بأرقام وأنواع المعدات لإستخدامها في حال الحاجة إليها.



وشدد محافظ الجيزة على ضرورة قيام كل جهة بإتمام الأعمال الإستباقية من حيث تدريب العناصر البشرية على كيفية مواجهة الأزمات المختلفة وإعداد السيناريوهات المختلفة للأزمات المتوقعة مع إعطاء أهمية كبيرة للإستفادة من التدريب المشترك.



حضر فعاليات التدريب هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والسادة رؤساء الاحياء والمراكز والمديريات الخدمية والهيئات المعنية. .

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