الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يحتفي بمشاركة أشرف بن شرقي الأولى مع الفريق (فيديو)

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

احتفى النادي الأهلي بمشاركة أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمرة الأولي مع الفريق في القمة 129 أمام الزمالك أمس في الدوري الممتاز. 

وشارك أشرف بن شرقي مع الأهلي للمرة الأولي أمام الزمالك أمس في المباراة والتي انتهت بالتعادل هدف لكل فريق. 

والجدير بالذكر أن الدولي المغربي سجل هدف الأهلي الوحيد في مباراة القمة أمام الزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لملخص مشاركة بن شوقي مع الفريق أمس وعلقت " يوم مميز لبنشاركي، يُذكر أول ظهور له بهدف في ديربي القاهرة.  

https://www.facebook.com/share/r/15pY3XbZUR/?mibextid=wwXIfr

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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الأهلي النادي الأهلي اشرف بن شرقي الزمالك الدوري الممتاز

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