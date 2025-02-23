الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

الجزيرة الإماراتي يتقدم على النصر بثنائية نظيفة في الشوط الأول

الجزيرة الإماراتي،
الجزيرة الإماراتي، فيتو

الدوري الإماراتي، انتهى الشوط الأول من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام النصر، بتقدم الجزيرة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الجزيرة.

هدف الجزيرة سجله اللاعب ميريز في الدقيقة ٢٢ من عمر اللقاء.

أعلن مدرب فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد النني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر 

تشكيل الجزيرة أمام النصر

ودخل الجزيرة الاماراتى مباراته أمام النصر بتشكيل مكون من: 

تشكيل الجزيرة الأماراتي
تشكيل الجزيرة الأماراتي

موعد مباراة الجزيرة والنصر

وأنطلقت المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجزيرة

كان فريق الجزيرة الاماراتى قد فاز على العروبة بنتيجة 5-4، فى المباراة التى أقيمت على استاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري الإماراتي.

تفاصيل مباراة الجزيرة أمام النصر

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى النصر لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يأمل الجزيرة في تحقيق فوز يدفعه إلى مراكز المقدمة.

ويسعى النصر لحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز موقعه بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

وفي المقابل، يطمح الجزيرة لمواصلة الضغط على فرق المقدمة خاصة أنه في آخر خمس مواجهات بين الفريقين، تمكن الجزيرة من الفوز في أربع مباريات، بينما حقق النصر انتصارًا وحيدًا، مما يمنح الفريق المضيف أفضلية معنوية قبل هذه القمة المنتظرة.

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