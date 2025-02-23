حملة نظافة مكبرة بمراكز الغربية استعدادًا لشهر رمضان

تواصل رئاسة مركز ومدينة السنطة برئاسة الدكتورة مني صالح تنفيذ حملات النظافة والتجميل بمختلف القرى التابعة، وذلك بهدف القضاء على مقالب القمامة العشوائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وخاصة قطاع النظافة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الحرص على إظهار الوجه الحضاري

وأكدت رئيس مدينة السنطة على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى التابعة لها، مع الحرص على إظهار الوجه الحضاري والجمالي لمركز ومدينة السنطة.

حملات نظافة ورفع المخلفات

وشهدت الحملات بمدينة السنطة تنفيذ عدد من الأنشطة، شملت:حملات نظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة على طريق 77 طنطا - ميت حواي، وكذلك طريق 26 جنابية القرشية بدءًا من حدود الوحدة المحلية بالقرشية وصولًا إلى حدود الوحدة المحلية بشبرقاص، التابعة للوحدة المحلية بميت حواي.



تجميل مداخل القرى

وأيضا متابعة أعمال النظافة والدهان لمدخل قرية الأنبوطين، في إطار تجميل مداخل القرى والإشراف على أعمال تطهير الترعة المبطنة بالوصلة التي تربط بين عزبة المنشّاوي البحرية وقرية تاج العجم، لضمان انسياب المياه والحفاظ على نظافة المجاري المائية.

وتم المرور على تنفيذ حملات نظافة بالطريق العام أمام إسعاف السريع والمحلات، بالإضافة إلى كنس الكباري، تنظيف مداخل القرى، مسح طبانات الطرق، ورفع تجمعات القمامة من على كوبري الحدافة التابع لقرية المنشأة الكبرى حتى الحدود الإدارية مع زفتى ومتابعة إنشاء الحائط الساند على طريق شبشير بقطاع القرشية، في إطار خطة رفع كفاءة الطرق بمركز ومدينة السنطة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص رئاسة المركز على تعزيز مستوى النظافة العامة وتجميل القرى، بما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

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