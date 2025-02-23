الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة نظافة مكبرة بمراكز الغربية استعدادًا لشهر رمضان

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بشوارع السنطة في الغربية

تواصل رئاسة مركز ومدينة السنطة برئاسة الدكتورة مني صالح تنفيذ حملات النظافة والتجميل بمختلف القرى التابعة، وذلك بهدف القضاء على مقالب القمامة العشوائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، وخاصة قطاع النظافة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

استعدادا لشهر رمضان، أوقاف الغربية تبدأ حملة نظافة انطلاقا من مسجد السيد البدوي (صور)

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

الحرص على إظهار الوجه الحضاري

وأكدت رئيس مدينة السنطة على ضرورة تكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى التابعة لها، مع الحرص على إظهار الوجه الحضاري والجمالي لمركز ومدينة السنطة.

 

حملات نظافة ورفع المخلفات

وشهدت الحملات بمدينة السنطة تنفيذ عدد من الأنشطة، شملت:حملات نظافة ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة على طريق 77 طنطا - ميت حواي، وكذلك طريق 26 جنابية القرشية بدءًا من حدود الوحدة المحلية بالقرشية وصولًا إلى حدود الوحدة المحلية بشبرقاص، التابعة للوحدة المحلية بميت حواي.
 

تجميل مداخل القرى

وأيضا متابعة أعمال النظافة والدهان لمدخل قرية الأنبوطين، في إطار تجميل مداخل القرى والإشراف على أعمال تطهير الترعة المبطنة بالوصلة التي تربط بين عزبة المنشّاوي البحرية وقرية تاج العجم، لضمان انسياب المياه والحفاظ على نظافة المجاري المائية.

وتم المرور على تنفيذ حملات نظافة بالطريق العام أمام إسعاف السريع والمحلات، بالإضافة إلى كنس الكباري، تنظيف مداخل القرى، مسح طبانات الطرق، ورفع تجمعات القمامة من على كوبري الحدافة التابع لقرية المنشأة الكبرى حتى الحدود الإدارية مع زفتى ومتابعة إنشاء الحائط الساند على طريق شبشير بقطاع القرشية، في إطار خطة رفع كفاءة الطرق بمركز ومدينة السنطة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص رئاسة المركز على تعزيز مستوى النظافة العامة وتجميل القرى، بما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة ويحقق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والدراجات النارية والهواتف فى الغربية والإسكندرية والدقهلية

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب تابعة

توقف حركة المرور على طريق مصر - إسكندرية بعد تصادم ميكروباص بتريلا في طنطا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

الإثيوبيون لا يرون فائدة من سد النهضة، والخبراء يكشفون فشل أديس أبابا بشأن التوربينات

بالسالب في هذه المنطقة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

تقام في ملعب رياضي، التفاصيل الكاملة لمراسم تشييع جثمان حسن نصر الله

بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة اليوم

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

منوعات

المزيد

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية