الأحد 23 فبراير 2025
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بعد تحسن الأحوال الجوية،إعادة فتح ميناء نويبع البحري

ميناء نويبع البحري
ميناء نويبع البحري

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري.

 

إعادة فتح ميناء نويبع البحري مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحرى

 

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة

 

 

اغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

 

كان أعلن المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء ظهر اليوم الاحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت تتراوح شدة الرياح ما بين  25-30 عقدة شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدًا. 

 

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء الغردقة البحري.

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وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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