السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تبحث مع شركة كابريكورن إنرجي برامج حفر جديدة بالصحراء الغربية

جانب من الاتفاق،فيتو
جانب من الاتفاق،فيتو
ads

عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مثمرًا مع السيد راندي نيلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي البريطانية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، خاصة في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، حيث تم مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج من الأصول التشغيلية للشركة، والتي تشمل مناطق امتيازها مع شركة كايرون.

 

تطوير الحقول وتنفيذ برامج حفر جديدة 

 

خلال لقائه مع وفد شركة كابريكورن، أكد المهندس رجائي أهمية استمرار تطوير الحقول الحالية وتنفيذ برامج حفر جديدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الزيت  والغاز، كما أكد على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مناطق امتياز الشركة لتقليل الاعتماد على الديزل وخفض استهلاكه.

مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية

من جانبه، أعرب رئيس شركة كابريكورن إنرجي عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري. كما أكد حرص كابريكورن على الالتزام بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تطوير حلول مستدامة في عملياتها التشغيلية تماشيًا مع الأهداف البيئية المشتركة.

وفي ختام المباحثات، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يدعم جهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز القائمة واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج، أو دراسة أي إمكانية للمناطق التى يتم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانبعاثات الكربونية البترول والغاز الطبيعى السوق المصرى الطاقة المتجددة الغاز الطبيعي في مصر إنتاج البترول والغاز بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج مصر الرقمية

الأكثر قراءة

عرض مهين، ليفربول يصدم محمد صلاح بقرار جديد في ملف تجديد عقده

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة (آخر تحديث)

أسير إسرائيلي يقبل رؤوس مقاتلين من غزة على منصة التسليم بالنصيرات

غيابات الأهلي أمام الزمالك اليوم

وزير الصحة يشيد بتفاني طبيبة بمستشفى أشمون: ضربت مثالا رائعا في الوطنية والوفاء والإخلاص

مقتل تاجر كاوتش بطلق ناري في الشارع ببني سويف (فيديو)

منوعات

المزيد

الصين تخطط لجمع عينات من كويكب "2016 HO3"

صعقته الكهرباء ولم تصرعه، شاب يفشل في إنهاء حياته للمرة الثالثة، والنشطاء: القدر منحه فرصة (فيديو)

انهيار مبنى بسبب حريق ضخم في الأرجنتين (فيديو)

سنراك في المحكمة، تهديد على الهواء بين ترامب وحاكمة ولاية مين بسبب المتحولين جنسيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في السوق

في ثاني أيام الموجة الباردة، تحذير شديد من الأرصاد عن طقس اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تأكد جاهزيته.. أرقام زيزو مع الزمالك ضد الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يا باغي الخير أقبِل، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ الشهر الكريم؟

ما هي الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية