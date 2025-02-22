البترول تبحث مع شركة كابريكورن إنرجي برامج حفر جديدة بالصحراء الغربية

عقد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا مثمرًا مع السيد راندي نيلي الرئيس التنفيذي لشركة كابريكورن إنرجي البريطانية والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، خاصة في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية، حيث تم مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج من الأصول التشغيلية للشركة، والتي تشمل مناطق امتيازها مع شركة كايرون.

تطوير الحقول وتنفيذ برامج حفر جديدة

خلال لقائه مع وفد شركة كابريكورن، أكد المهندس رجائي أهمية استمرار تطوير الحقول الحالية وتنفيذ برامج حفر جديدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات مصر الإنتاجية من الزيت والغاز، كما أكد على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مناطق امتياز الشركة لتقليل الاعتماد على الديزل وخفض استهلاكه.

مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية

من جانبه، أعرب رئيس شركة كابريكورن إنرجي عن التزام الشركة بتوسيع استثماراتها في السوق المصري. كما أكد حرص كابريكورن على الالتزام بمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على تطوير حلول مستدامة في عملياتها التشغيلية تماشيًا مع الأهداف البيئية المشتركة.

وفي ختام المباحثات، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يدعم جهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع تعزيز فرص الاستكشاف في مناطق الامتياز القائمة واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج، أو دراسة أي إمكانية للمناطق التى يتم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج والفرص المستقبلية.

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