شباب الأهلي يفوز على البطائح 3-1 ويتصدر الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، ارتقى فريق شباب الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه البطائح (3-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على إستاد خالد بن محمد، في انطلاقة الجولة 14.

أهداف مباراة شباب الأهلي والبطائح وترتيب الفريقين في الدوري الإماراتي

وسجل أهداف شباب الأهلي، ماتيوس دي ليما "هدفين" في الدقيقتين 19 و(45+2)، وبوجدان بلانيتش في الدقيقة 68.

فيما أحرز هدف البطائح، أفوني جونيور في الدقيقة 39.

ورفع شباب الأهلي رصيده للنقطة 35 في المركز الأول، فيما توقف البطائح عند 11 نقطة في المركز 12 مؤقتا.

وافتتح البطائح، المباراة، بهدف ألغاه حكم تقنية الفيديو بداعي التسلل في الدقيقة 3، ورد شباب الأهلي بهجمة خطيرة أبعدها دفاع البطائح في الدقيقة 4.

وافتتح شباب الأهلي، التسجيل في الدقيقة 19، عن طريق ماتيوس دي ليما، بعد تمريرة متقنة من مؤنس دبور.

وأدرك البطائح، التعادل في الدقيقة 39، عن طريق أفونى جونيور بعد هجمة منظمة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لشباب الأهلي، أضاف منها ماتيوس دي ليما، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز بوجدان بلانيتش، تقدم شباب الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 68، من كرة ركنية نفذها حارب سهيل.

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