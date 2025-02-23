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نيوكاسل يفوز على نوتنجهام فورست 4-3 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

نيوكاسل ونوتنجهام
نيوكاسل ونوتنجهام فورست

 الدوري الإنجليزي، فاز فريق نيوكاسل على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست 

جاءت رباعية نيوكاسل عن طريق ألكسندر إيزاك (هدفين)، وجاكوب ميرفي ولويس مايلي في الدقائق 22، 24، 32، 33، فيما سجل ثلاثية نوتنجهام فورست كل من:" اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة الخامسة، ونيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 62، وريان ياتيس في الدقيقة 89.

تشكيل نيوكاسل ضد نوتنجهام فورست 

Newcastle United v Nottingham Forest: Pope, Schär, Gordon, Isak, Hall, Livramento, Murphy, Willock, Burn, Bruno G., Miley

تشكيل نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل 

الصورة

ترتيب نيوكاسل ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

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