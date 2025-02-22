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رياضة

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت في الجولة الـ 26.

وتستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي بـ 7 مواجهات وتختتم الجولة غدا الأحد بقمة مانشستر سيتي ضد ليفربول.

وانطلقت أمس الجمعة الجولة الـ 26 من البريميرليج بمواجهة برينتفورد ضد ليستر سيتي والتي حسمها برينتفورد برباعية نظيفة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 61 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة 
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة 
4- مانشستر سيتي 44 نقطة 
5- بورنموث 43 نقطة 
6- تشيلسي 43 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة 
8- فولهام 39 نقطة 
9- أستون فيلا 39 نقطة 
10- برينتفورد 37 نقطة 
11- برايتون 37 نقطة 
12- توتنهام هوتسبير 30 نقطة 
13- كريستال بالاس 30 نقطة 
14- إيفرتون 30 نقطة 
15- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
16- وست هام يونايتد 27 نقطة 
17- وولفرهامبتون 19 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد وست هام يونايتد - 5:00 مساءً - beIN Sports HD 1.

فولهام ضد كريستال بالاس - 5:00 مساءً - بى ان سبورت اكسترا 2.

إيبسويتش تاون ضد توتنهام - 5:00 مساءً - beIN Sports HD 2.

ساوثهامبتون ضد برايتون - 5:00 مساءً  - بى ان سبورت اكسترا 3.

بورنموث ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساءً  - بى ان سبورت اكسترا 1.

أستون فيلا ضد تشيلسي  - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

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