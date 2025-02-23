الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

"الجيش الثالث الميداني" يستقبل عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وممثلي المجتمع المدني بجنوب ووسط سيناء

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

استقبل قيادة الجيش الثالث الميداني عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلي المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق المسئولية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمناطق الحدودية.

المحافظات الحدودية

ونقل اللواء أ ح هشام فتحي شندي قائد الجيش الثالث الميدانى خلال الزيارة تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة في تقديم أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم.

من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل جنوب ووسط سيناء عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومي المصري، فضلًا عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.

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