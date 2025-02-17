التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد، وذلك لبحث الموقف الحالى للمركز وتنفيذ قرار النقل للأرض الجديدة المخصصة فى حى الشرق والتي تم تخصيصها من قبل محافظة بورسعيد كقطعة أرض بديلة للمركز، لتنفيذ استاد المصري البورسعيدي وتنفيذ المخطط الاستثماري الخاص بستاد المصري الجديد والجاري تنفيذه.

واستعرض عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس ادارة المركز المخطط العام للأرض الجديدة والرسومات والتصميمات ومراحل التنفيذ وأعمال الطرح.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد

وطالب وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة تكاتف الجميع بهدف الحفاظ على اسم وتاريخ مركز شباب الإستاد بكل أعضاءه ولاعبيه وأضاف وزير الرياضة لدينا جميعًا هدف قومي وهو الانتهاء من تنفيذ ستاد المصري ببورسعيد الجديد وعلينا ان نتكاتف جميعًا من اجل الانتهاء منه.

وأعرب أشرف صبحي عن تقديره للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والذي قام بتوفير قطعة أرض للمركز علي مساحة 17 الف متر كمقر جديد وبديل للمقر القديم والذي دخلت قطعة الارض القديمة ضمن مشروع تنفيذ ستاد المصري والمخطط الاستثماري الجاري تنفيذه بالوقت الحالي.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة مركز شباب الاستاد ببورسعيد لبحث موقف المقر الجديد

وفي نهاية اللقاء وعد وزير الشباب مجلس ادارة مركز شباب الاستاد بتحمل الوزارة لكافة الأعباء المالية للمركز خلال الفترات الماضية من اجل ضمان استمرار المركز في تقديم مختلف أنشطته الرياضية والشبابية لحين الانتهاء من تنفيذ المقر الجديد خلال الفترات القليلة القادمة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة أعمال الصيانة في مرافق الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، المدرجات، غرف اللاعبين، والمنشآت الخدمية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة لضمان الاستعداد التام.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الحرص على تطوير استاد القاهرة الدولي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية ليكون جاهزًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

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