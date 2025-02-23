الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يصدر ضوابط وشروطا لإقامة موائد الرحمن

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

 أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، قرارا بشأن وضع ضوابط وشروط لإقامة موائد الرحمن على مستوى الأحياء، وذلك بهدف تنظيم هذه الموائد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين، على أن يتم إصدار التصاريح لإقامتها مجانًا وبدون أي رسوم، مع الاستمرار في تلقي طلبات إقامتها طوال شهر رمضان المبارك. 

 

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وجاءت أبرز الضوابط والشروط المنظمة على  على الراغبين في تقديم طلباتهم لإقامة موائد الرحمن التوجه إلى الحي التابع بالمناطق المستهدفة، والحصول على التصاريح اللازمة التي تُمنح مجانًا دون أي رسوم مالية وتتم مراجعة الطلبات والبت فيها خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التقديم، مما يتيح للمتقدمين فرصة تجهيز الموائد بمدة كافية وتُقبل الطلبات من جميع الفئات سواء كانوا أفرادًا أو جمعيات خيرية أو مؤسسات من المجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذا العمل الخيري ويقوم الحي المختص بدراسة الموقع المقترح لضمان ملاءمته، والتأكد من أنه لا يتسبب في أي عوائق تتعلق بالسلامة العامة أو حركة المرور.

 

وأوضح محافظ الإسكندرية،  ان يُشترط أن تكون الموائد بعيدة عن الشوارع الرئيسية والميادين العامة، كما يُمنع إقامتها أمام المنشآت الحكومية مثل المدارس والمستشفيات، حفاظًا على انسيابية المرور وضمان عدم تعطيل المرافق العامة ويُشترط الالتزام بكافة معايير الأمان والحماية المدنية، مع ضرورة توفير جميع وسائل السلامة اللازمة لضمان أمن وسلامة رواد الموائد.

وأشار إلى أن  يتعين على الجهات المنظمة لموائد الرحمن الحفاظ على نظافة المكان المحيط بها، مع الحرص على عدم التسبب في إعاقة حركة المرور، وضمان الالتزام بجميع متطلبات التنظيم للحفاظ على النظام العام وسيقدم رؤساء الأحياء الدعم الكامل للمواطنين والجمعيات الراغبين في تنظيم موائد الرحمن، كما سيكون هناك متابعة دورية لموائد الرحمن طوال الشهر الكريم لضمان الالتزام التام بكافة الشروط.

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الفريق أحمد خالد حسن سعيد الاسكندرية شهر رمضان المبارك لموائد الرحمن

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