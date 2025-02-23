الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

تأييد حكم السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، برفض استئناف 3 أشخاص وتأييد الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات بتهمة انتحال الصفة، والتخصص فى تهكير صفحات المواطنين على "فيس بوك" والاستيلاء عليها، ثم طلب أموال من أصدقائهم.

وكان قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا من عدد من المواطنين، بقيام "هاكرز" بالاستيلاء على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" وانتحلوا صفتهم وطلبوا من أصدقائهم تحويل أموال لهم.

وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، فى ضبط المتهمين بمنطقة قصر النيل، وعرض المتهمون على النيابة العامة، التى قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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