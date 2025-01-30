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التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين 36 موظفًا في عدد من التخصصات.

الوظائف المطلوبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الجهاز لشغل عدد (29) في وظائف مهندس ثالث في تخصصات (كهرباء اتصالات، ميكانيكا، كهرباء، مدني)، وعدد (2) في وظيفة أخصائي نظم معلومات ثالث في مجال (الحاسبات والمعلومات)، وعدد (5) في وظيفة محاسب ثالث تخصص (محاسبة).

مواعيد التقديم لوظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 17 فبراير حتى 2 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم لوظائف معلم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وحول خطوات التقديم لوظائف معلم الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

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