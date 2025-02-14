بدء التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.. رابط وخطوات التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. الأوراق والشروط المطلوبة.. ونصائح أثناء تحرير البيانات ورفع المستندات

بدأ موقع بوابة الوظائف الحكومية اليوم الخميس، فتح باب التقديم للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية ويزداد البحث حول، رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم وخطوات التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، وفق الإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية ورابط التقديم

رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم ، والأوراق المطلوبة تتضمن ما يلي:

ـ الصورة الشخصية

ـ الرقم القومي وجه أول سارية

ـ الرقم القومي وجه ثاني سارية

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

ـ الدبلوم التربوي

ـ إيصال الإيداع البنكي

مواعيد التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 13 حتى 27 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة

خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية

وحول رابط التقديم للتقديم في وظائف معلم لغة إنجليزية وخطوات التقديم، وتضمنت خطوات التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية هنا

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

تعليمات ونصائح للراغبين في التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية

ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدة تعليمات ونصائح للراغبين في التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

-في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الاساسية وعلى الاخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علمًا بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

المحافظات والإدارات المطلوب بها التقديم لوظائف معلم مادة اللغة الانجليزية

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المحافظات والإدارات المطلوب بها التقديم لوظائف معلم مادة اللغة الانجليزية وتشمل ما يلي:

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة القليوبية بالإدارات التعليمية ( شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر- الخانكة- الخصوص- قليوب)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية( منيا القمح - فاقوس -ديرب نجم - الصالحيه الجديده - شرق الزقازيق- الحسينية)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب - ابوصوير - فايد)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنوفية بالإدارات التعليمية( اشمون -السادات -منوف)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة )

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية(شرق الأسكندرية - العامرية - برج العرب -العجمى -المنتزة أول _- المنتزة ثان)

معلم مساعد مادة لغة إنجليزية، فيتو

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحيرة بالإدارات التعليمية(وادى النطرون - ابو المطامير - مركز كفر الدوار -مركز دمنهور - كوم حمادة)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة كفرالشيخ بالإدارات التعليمية (قلين - بيلا - سيدى سالم - الحامول - مطوبس)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (بلقاس - السنبلاوين -ميت غمر)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة سوهاج بالإدارات التعليمية(سوهاج- جرجا -طما -البلينا -دار السلام)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة - سيوة - البنجر -براني)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحر الإحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين - حلابيب )

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية ( الطور - نوبيع)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس - اطسا - طامية)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (اهناسيا - الواسطى -ناصر - الفشن)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط - مغاغة - بنى مزار - العدوة)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية - البدارى - الفتح)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القرنة - اسنا - الطود)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة اسوان بالإدارات التعليمية (ادفو - كوم امبو)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -نجع حمادى -قوص - قفط -فرشوط)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين - العياط - الحوامديه - الصف -أطفيح - الواحات البحرية- منشأة القناطر -كرداسة)

معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة بالإدارات التعليمية(منشأه ناصر - المرج- الزاوية -دار السلام- المقطم - التبين - عين شمس -البساتين- حلوان)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.