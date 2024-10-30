محافظ دمياط يجري زيارة تفقدية لمشروعات المستفيدين من برامج العمل الدولية

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، وفريق المنظمة وسارة صبرى مدير البرامج بالمنظمة والأستاذة بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، وأمير عبيد مدير برنامج آفاق مصر، وداليا دياب منسق وطنى برنامج آفاق مصر وآمنة معوض مسئولة بالمنظمة.

وتناول اللقاء بحث أُطر تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الشباب والمجتمع ومجالات ريادة الأعمال ووتعزيز مفاهيم التعلم والتنمية البشرية من خلال إطلاق حزم من البرامج التدريبية لتطوير وتنمية مهارات الشباب مساعدتهم على بدء المشروعات وتطوير المشروعات القائمة، وأيضًا تأهيلهم لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات المتلاحقة بالمجالات الصناعية والتسويقية مما يساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.

محافظ دمياط يجري جولة تفقدية لمشروعين " ملابس وصيانة أجهزة محمول"،

و اطلع " المحافظ " على الكتيب الصادر من المنظمة، حول أنشطتها المنفذة داخل المحافظة، حيث تم استعراض أوجه الشراكة بين الجانبين، وبرامج المنظمة داخل المحافظة، مثل مشروع آفاق لدعم اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع، حيث يتم تمويل المشروع من الحكومة الهولندية يستهدف ٨ دول من بينها مصر، وأيضًا البرامج المُنفذة فى إطار مشروع المنظمة " وظائف لائقة لشباب مصر،، معًا لتنمية الشباب فى دمياط " و" ابدأ وحسن مشروعك " ومسابقة " رواد دمياط " و صاحبات المشروعات يمضين قدمًا، وأيضًا مشروع شباب من أجل المستقبل بتمويل من الحكومة السويسرية لتقديم خدمات التوظيف من خلال نوادى البحث عن عمل.

واعرب " المحافظ " خلال اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز محاور هذا التعاون، لتوفير المزيد من البرامج التدريبية خاصةً بالقطاعات الصناعية التى تشتهر بها محافظة دمياط، لتوطين ودعم الصناعات الوطنية وتنمية مهارات الصناع.

محافظ دمياط يستقبل السيد إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية

وأجرى محافظ دمياط جولة تفقدية لمشروعين " ملابس وصيانة أجهزة محمول"، لمصريين ولاجئين، من المستفيدين من البرامج التدريبية التى تم اطلاقها بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ومكتب كاريتاس مصر ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تفقد برنامج تدريب نادى البحث عن وظيفة، الذى تم تنفيذه بالشراكة بين تلك الجهات باستاد دمياط الجديدة، حيث تواصل " المحافظ " مع أصحاب المشروعين والمتدريين، لمناقشتهم حول ما حققوه من استفادة من تلك البرامج، ومدى تأثيرها في بدء مشروعاتهم وتطويرها.

وعلى هامش زيارته لمتابعة برنامج نادى البحث عن وظيفة، تفقد " المحافظ " استاد مدينة دمياط الجديدة والملاعب وقاعات الأنشطة الرياضية به وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

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