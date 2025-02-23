اللواء ناهد شاهين: صناعة النقل في مصر شهدت تطورًا كبيرًا

قال اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، إن صناعة النقل في مصر شهدت تطورًا كبيرًا بخطوات سريعة وغير مسبوقة فى جميع نواحي الصناعة وفى جميع الاتجاهات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن خطة مصر لتطوير صناعة النقل البحري تسير في اتجاه إيجابي.

وأضاف شاهين أن التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل تتطور بشكل يومي لذا وضعت وزارة النقل فلسفة لمواكبة هذا التطور، مؤكدًا أن مصر تستحق بحكم موقعها والقوة البشرية أن تأخذ مكانتها في صناعة النقل البحري، لافتًا إلى أن الشركات العاملة في هذا المجال تتسابق للاستثمار في هذا المجال النقل البحري الذي يعد نافذة الدول على العالم وقاطرة الاقتصاد.

وأوضح أن مصر تنظر الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوما نظريا، بل أصبح واقعا ملموسا نعيشه يوميا وتظهر بصماته على جميع نواحي الحياة.

وأشار إلى التكنولوجيا الرقمية بما فيها الذكاء الصناعي تعزز من قدرة الدول على تعزيز خدماتها ورفع مستوى جودتها إلى جانب تقليل التكاليف وتعزيز معايير السلامة والأمان، إذ تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي اليوم في عمليات الملاحة الذكية من خلال الاستفادة من أنظمة توجيه مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات والتيارات البحرية والمناخ.

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