صلاح يتفوق على هالاند قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفا أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

صلاح يتفوق على هالاند

وعقدت شبكة سكاي سبورتس الانجليزية مقارنة بين محمد صلاح لاعب ليفربول وإيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي قبل مواجهة الليلة والتي شهدت تفوق كبير للنجم المصري.

وتفوق صلاح من حيث التسجيل برصيد 24 هدفا مقابل 19 لهالاند ومن حيث التسديد برصيد 96 تسديدة مقابل 94 لمهاجم السيتي.

وأيضا من حيث المساهمة في الأهداف برصيد 39 مساهمة لصلاح مقابل 22 لهالاند وإهدار الفرص كان صلاح الأقل بواقع 14 فرصة مقابل 18 ومعدل التهديف الذي وصل هدف لكل 59 دقيقة لنجم ليفربول مقابل هدف لكل 100 دقيقة لهالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، مع العلم أنه خاض مباراة أكثر، في حين أن مانشستر سيتي لديه 44 نقطة في المركز الرابع.

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.

محمد صلاح وعمر مرموش

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول هي الصدام الأول بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، حيث انضم الأخير إلى مانشستر سيتي قادمًا من فرانكفورت في يناير الماضي.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف بقميص مانشستر سيتي حتى الآن، بواقع هاتريك أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وأسيست أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

أرقام محمد صلاح شبح يطارد جوارديولا

وتمثل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول تحديًا خاصًّا للنحم الدولي المصري محمد صلاح هداف الريدز، الذي يملك سجلًّا مميزًا أمام السيتيزينز تحت قيادة بيب جوارديولا.

فمنذ وصول المدرب الإسباني إلى مانشستر سيتي، ساهم محمد صلاح بـ 13 هدفًا ضدهم، سجل 8 أهداف وصنع 5، ليكون أكثر لاعب يؤثر في شباك السيتي في هذه الفترة. فقط ستيفن جيرارد (14 هدفًا) يتفوق عليه في تاريخ مواجهات الفريقين في البريميرليج.

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