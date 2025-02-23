الأحد 23 فبراير 2025
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مواعيد إغلاق المحال والمولات والمطاعم في رمضان وعيد الفطر

إغلاق المحال والمولات
إغلاق المحال والمولات والمطاعم في رمضان وعيد الفطر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 42 تابع (ج)، الصادر في 20 فبراير 2025، قرار وزارة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 63 لسنة 2025، بشأن المواعيد الجديدة لإغلاق المحال والمولات في رمضان وعيد الفطر.


وينص قرار  وزارة التنمية المحلية في مادته الأولى على "استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1446 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات".

 


ولا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض محال بيع الفواكه والخضراوت ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 


 

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