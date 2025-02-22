التنمية المحلية: انطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية بهبيت بالعياط

انطلقت اليوم السبت القافلة التنموية الشاملة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جمعية رسالة بقرية بهبيت بالعياط بمحافظة الجيزة، والتي تضمنت قافلة طبية متنوعة، كما تم تنفيذ عدد من أسقف لمنازل عدد من المواطنين الأولي بالرعاية في القرية وتوزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع ٦٠٠٠ قطعة ملابس مجانًا.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود جمعية رسالة للأعمال الخيرية في دعم الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن جهود الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين وتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخاصة بالقري الأكثر احتياجا.

وتفقد نائب المحافظ ومساعد وزيرة التنمية المحلية وقيادات جمعية رسالة القافلة العلاجية والتي شملت الكشف والأدوية والتحاليل الطبية والتوعية بالتخصصات الطبية المختلفة المتمثلة في ( أسنان ـ أطفال ـ عظام ـ جلدية ـ باطنة ـ رمد ـ نساء ) وذلك لعدد ١٥٠٠ مستفيد.

وشهدت القافلة الشاملة توزيع مساعدات عينية علي الأسر الأكثر احتياجا وتجهيز عرائس بالأجهزة والأثاث بالإضافة إلي بناء ٥ أسقف منازل وذلك لعدد ٥٠ مستفيد وتوزيع عدد ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية لعدد ٥٠٠ أسرة ومعرض بيع السلع الغذائية لعدد ٢٠٠ أسرة بأسعار رمزية، كما تم تفقد معرض الملابس لمساعدة ٥٠٠ أسرة بعدد أفراد حوالي ( ٣٠٠٠ ) فرد.

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