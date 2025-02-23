الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب يشيد بدعم أهالي مطروح لجهود التنمية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية للدولة على الجهود الحثيثة التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، بما فيها محافظة مطروح.

الرد على إدعاء رجل أعمال بشأن تعطيل أهالي مطروح التنمية في المحافظة

جاء ذلك تعليقا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن مطروح، ردا على ما ذكره أحد رجال الأعمال عن تعطيل أهالي مطروح الاستثمار في المحافظة.

جهود الدولة لتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية

وقال رئيس النواب: جميعنا شاهد على جهود الدولة لتحقيق التنمية فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية.

 تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى وجود تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلا: ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات يوما بعد يوم.

 

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدعم أهالي وسكان المحافظات الحدودية لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى ومحافظات الجمهورية.

 

وقال رئيس النواب: أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح وغيرها من المحافظات، حيث أصبحت المحافظة على وجه الخصوص بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وتابع: أهلنا فى المحافظات الحدودية وعلى صعيد محافظات الجمهورية، على العهد دائما داعمون لوطنهم، مؤمنون بأن التنمية خير سبيل بناء وطنهم ولهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير.

 

يشار إلى أنه رفض النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ما جاء على لسان بعض رجال الأعمال، بأن أبناء مطروح يعوقون الاستثمار.

بيان عاجل أمام النواب بسبب تصريحات رجل أعمال عن تعطيل أهالي مطروح الاستثمار بالمحافظة

جاء ذلك في بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أهالي مطروح حافظوا على الساحل الشمالي

وقال النائب: أبناء مطروح هم الذين حافظوا على الساحل الشمالي حتى غرب مطروح، متابعا: هم الذين سلموا أرض العلمين للدولة من أجل المصلحة العامة والقومية.

أبناء مطروح تركوا منازلهم وسلموا أرض رأس الحكمة من أجل الاستثمار

وأشار إلى أن أبناء مطروح هم الذين تركوا منازلهم وبيوتهم وسلموا رأس الحكمة من أجل الاستثمار، قائلا: هم الذين وقفوا حراسا للبوابة الغربية خلف القوات المسلحة والجيش المصري في المنطقة التي لم يأت إليها سارق أو متسلل.

 

ورفض عضو مجلس النواب، ما ذكره رجل الأعمال، مشيرا إلى أن ما يدعيه يشكك من وطنية أبناء مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مطروح محافظة مطروح مجلس النواب الاستثمار التنمية

مواد متعلقة

النواب يحيل عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين للجان النوعية المختصة

نائب مطروح يرفض تصريحات رجل أعمال بشأن تعطيل الاستثمار بالمحافظة

بدء جلسة النواب لعرض تقارير عن اتفاقيات دولية واستكمال مناقشة الإجراءات الجنائية

أبرزها متابعة مستجدات مخطط مدينة "رأس الحكمة"، أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تامر حسني يتكفل بعلاج شيكا، تعديل مواعيد بعض القطارات، الليمون بـ 50 جنيهًا

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رمضان 2025، تعرف على أجر أحمد العوضي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران بالجيزة والدقهلية

بث مباشر لمراسم جنازة حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ( فيديو)

نائب مطروح يرفض تصريحات رجل أعمال بشأن تعطيل الاستثمار بالمحافظة

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 84 شخصا في انهيار قاعة لتناول الطعام ببيرو

منع ميجان ماركل من بيع ملابس علامتها التجارية

رونالدو ينشر صورة بالزي الوطني السعودي مع الأمير محمد بن سلمان ويعلق

وفاة 5 أطفال في انفجار شاحن هاتف بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«موج كالجبال»، الشعراوي يوضح وصف القرآن لشدة طوفان نوح (فيديو)

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بحل الخلافات مع الآخرين

معنى أضغان، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة محمد

المزيد
الجريدة الرسمية