رئيس النواب يشيد بدعم أهالي مطروح لجهود التنمية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية للدولة على الجهود الحثيثة التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر، بما فيها محافظة مطروح.

الرد على إدعاء رجل أعمال بشأن تعطيل أهالي مطروح التنمية في المحافظة

جاء ذلك تعليقا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن مطروح، ردا على ما ذكره أحد رجال الأعمال عن تعطيل أهالي مطروح الاستثمار في المحافظة.

جهود الدولة لتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية

وقال رئيس النواب: جميعنا شاهد على جهود الدولة لتحقيق التنمية فى جميع محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية.

تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى وجود تنمية حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلا: ومن المتوقع زيادة هذه الاستثمارات يوما بعد يوم.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدعم أهالي وسكان المحافظات الحدودية لجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التى تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى ومحافظات الجمهورية.

وقال رئيس النواب: أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح وغيرها من المحافظات، حيث أصبحت المحافظة على وجه الخصوص بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع: أهلنا فى المحافظات الحدودية وعلى صعيد محافظات الجمهورية، على العهد دائما داعمون لوطنهم، مؤمنون بأن التنمية خير سبيل بناء وطنهم ولهم منا جميعا كل الاحترام والتقدير.

يشار إلى أنه رفض النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ما جاء على لسان بعض رجال الأعمال، بأن أبناء مطروح يعوقون الاستثمار.

بيان عاجل أمام النواب بسبب تصريحات رجل أعمال عن تعطيل أهالي مطروح الاستثمار بالمحافظة

جاء ذلك في بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أهالي مطروح حافظوا على الساحل الشمالي

وقال النائب: أبناء مطروح هم الذين حافظوا على الساحل الشمالي حتى غرب مطروح، متابعا: هم الذين سلموا أرض العلمين للدولة من أجل المصلحة العامة والقومية.

أبناء مطروح تركوا منازلهم وسلموا أرض رأس الحكمة من أجل الاستثمار

وأشار إلى أن أبناء مطروح هم الذين تركوا منازلهم وبيوتهم وسلموا رأس الحكمة من أجل الاستثمار، قائلا: هم الذين وقفوا حراسا للبوابة الغربية خلف القوات المسلحة والجيش المصري في المنطقة التي لم يأت إليها سارق أو متسلل.

ورفض عضو مجلس النواب، ما ذكره رجل الأعمال، مشيرا إلى أن ما يدعيه يشكك من وطنية أبناء مطروح.

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