الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

قيادة المنطقة الغربية العسكرية تستقبل شيوخ القبائل وممثلي المجتمع المدني بمحافظة مطروح

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

 تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باستمرار فتح قنوات التواصل مع الشيوخ والعواقل بكافة المناطق الحدودية، استقبلت قيادة المنطقة الغربية العسكرية عددًا من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة مرسى مطروح والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق مسؤلياتها. 

 

تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية

 وخلال الزيارة نقل اللواء أ ح حاتم مصطفى زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة.

 

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل مطروح أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار على الحدود الغربية، معربين عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى حماية أمن الوطن وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.

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