نائب مطروح يرفض تصريحات رجل أعمال بشأن تعطيل الاستثمار بالمحافظة

رفض النائب رزق جالي، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ما جاء على لسان بعض رجال الأعمال، بأن أبناء مطروح يعوقون الاستثمار.

بيان عاجل أمام النواب بسبب تصريحات رجل أعمال عن تعطيل أهالي مطروح الاستثمار بالمحافظة

جاء ذلك في بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

أهالي مطروح حافظوا على الساحل الشمالي

وقال النائب: أبناء مطروح هم الذين حافظوا على الساحل الشمالي حتى غرب مطروح، متابعا: هم الذين سلموا أرض العلمين للدولة من أجل المصلحة العامة والقومية.

أبناء مطروح تركوا منازلهم وسلموا أرض رأس الحكمة من أجل الاستثمار

وأشار إلى أن أبناء مطروح هم الذين تركوا منازلهم وبيوتهم وسلموا رأس الحكمة من أجل الاستثمار، قائلا: هم الذين وقفوا حراسا للبوابة الغربية خلف القوات المسلحة والجيش المصري في المنطقة التي لم يأت إليها سارق أو متسلل.

ورفض عضو مجلس النواب، ما ذكره رجل الأعمال، مشيرا إلى أن ما يدعيه يشكك من وطنية أبناء مطروح.

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