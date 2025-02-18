نائبة محافظ الوادي الجديد تتابع ملف المدن الإبداعية لليونسكو

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا لمناقشة خطوات إعداد ملف المحافظة الخاص بترشيح إحدى مدن المحافظة للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، بحضور أعضاء اللجنة القائمين على إعداد الملف.

وناقشت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال الاجتماع معايير الاختيار وخطط العمل المقترحة للترشيح، مشيرة إلى العناصر التي تتميز بها المحافظة وخططها الطموحة، مؤكدة أن الانضمام إلى الشبكة يمثل خطوة هامة في تعزيز رؤية المدينة وهويتها الثقافية ونتائجها التنموية الواعدة على الصعيدين المحلي والدولي، موجهة بسرعة إعداد خطة زمنية لتجهيز الملف الفني للمدينة المشاركة.

وتهدف المنظمة من خلال شبكة المدن الإبداعية إلى دعم التعاون بين المدن التي تعتمد الثقافة والإبداع كجزء أساسي من استراتيجياتها التنموية، بالإضافة للتركيز على دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، والحفاظ على التراث.

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