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محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق ضخم بمخزن أجهزة كهربائية بالمحلة (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق المحلة، فيتو

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، إلى موقع حريق مخزن للأجهزة الكهربائية بحي ثانٍ المحلة، بجوار كوبري رضا حافظ، لمتابعة الجهود المبذولة لإخماد النيران والوقوف على حجم الخسائر والإجراءات المتخذة للسيطرة على الموقف.

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فور تلقي البلاغ، تحركت جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بـ محافظةالغربية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ(11) سيارة إطفاء من الحماية المدنية، و(4) سيارات إسعاف، و(2) سيارة فنطاس مياه كبيرة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى (2) لودر و(2) سيارة نقل حمولة 20 طنًّا، للمساهمة في إزالة أي عوائق تسهل عملية الإطفاء. كما تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي لضمان عدم تفاقم الحريق، مع تكثيف التواجد المروري لتيسير حركة السير بمحيط الحادث ومنع التكدس.

وأكد محافظ الغربية أن الجهود تواصلت على مدار الساعات الماضية حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، مشددًا على أهمية التنسيق السريع بين الجهات المعنية لضمان التعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث الطارئة.

ووجه “محافظ الغربية” بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الموقع بعد انتهاء أعمال الإطفاء، لحصر الخسائر ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحريق، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم والتعامل مع أي تداعيات للحادث، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وأشاد محافظ الغربية بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية والأمنية، من الحماية المدنية، والإسعاف، وشركات الكهرباء والغاز والمياه، والمرور، مؤكدًا أن الأولوية دائمًا هي ضمان سلامة المواطنين، والحد من الأضرار المادية، والتأكد من استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

 

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