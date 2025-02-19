محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب تابعة

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لـ10 قرى و10 عزب بمختلف مراكز المحافظة، تمهيدًا لتوقيعها على الطبيعة وبدء العمل بها، ما يمثل نقلة نوعية في دعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات البناء والتوسع السكاني

وشمل القرار تحديث الأحوزة العمرانية لـ10 قرى بمراكز قطور، السنطة، طنطا، زفتى، والمحلة الكبرى، إضافة إلى تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ7 عزب تابعة لمراكز قطور، طنطا، سمنود، والمحلة الكبرى، واعتماد الحيز العمراني لأول مرة لـ3 عزب أخرى بمركزي قطور وطنطا، استجابة لاحتياجات المواطنين وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الاعتماد يعد خطوة حاسمة لإنهاء المشكلات التي واجهها المواطنون لسنوات طويلة، حيث يتيح لهم إنهاء تراخيص البناء والتوسع العمراني بشكل قانوني ومنظم، مشددًا على ضرورة توافق المخططات مع الطبيعة وحدود الملكيات، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية لضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد تنسيق مكثف مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مما يساهم في القضاء على العشوائيات، الحد من مخالفات البناء، وتعظيم الاستفادة من الحيز العمراني المعتمد، موضحًا أن الغربية تعد من أولى المحافظات التي أنهت تحديث مخططاتها الاستراتيجية بنسبة 100% للمدن، و99.7% للقرى، و78% للعزب، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأحوزة العمرانية تباعًا.

وفي الختام، أكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استكمال أعمال التحديث والتخطيط العمراني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لتحقيق بيئة حضرية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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