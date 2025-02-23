منتخب مصر لكرة السلة يواجه كوت ديفوار في التصفيات الأفريقية

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب كوت ديفوار، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقامة حاليا في مدغشقر.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام كوت ديفوار في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة (75-71)، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب مدغشقر بنتيجة (80-82).

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في التصفيات الأفريقية أمام منتخبات أفريقيا الوسطى ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتأتي مواعيد مباريات المنتخب الوطني كالتالي:

مواعيد مباريات المنتخب المصري لكرة السلة

مصر × أفريقيا الوسطى - الجمعة 21 فبراير | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × مدغشقر - السبت 22 فبراير | انتهت بخسارة منتخب مصر

مصر × كوت ديفوار - الأحد 23 فبراير | 6 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا وهم، إيهاب أمين وأحمد عادل وميدو طه ويوسف شحاتة ومهاب ياسر وعمرو زهران ويوسف شوشة وعمر الشيخ وخالد عبدالناصر وأنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر طارق.

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