شروط القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وأحكام القراءة الشاذة

أجمع أهل العلم على أن القرآن الكريم نُقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات متعددة متواترة، ووضع العلماء لذلك علمًا أسموه علم "القراءات القرآنية" بينوا فيه المقصود من هذا العلم، وأقسام تلك القراءات وأنواعها، وكذلك أوضحوا شروط القراءة الصحيحة والفرق بينها وبين القراءة الشاذة وأحكام كل منها، وحكم التعبد بالقراءة الصحيحة والقراءة الشاذة وسر الحفاظ علي القراءة الشاذة ولمعرفة كل هذه الأمور وغيرها الكثير فإليكم التفاصيل في هذا التحقيق.

نشأة علم القراءات

روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة "الفرقان" في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أُساوره -أي أثب عليه- في الصلاة، فصبرت حتى سلم، فَلَبَّبْتُه بردائه -أي أمسك بردائه من موضع عنقه- فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كذبت، فانطلقتُ به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأ فيها، فقال: أرسله -أي اتركه- اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال: كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال: كذلك أنزلت (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه).



شروط القراءة الصحيحة في القرآن الكريم واحكام القراءة الشاذة





معنى القراءات لغة واصطلاحا



القراءات لغة، جمع قراءة، وهي في الأصل مصدر الفعل "قرأ"، أما المقصود من علم القراءات في اصطلاح العلماء، فهو العلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، منسوبة لناقلها.

أقسام القراءات



وقد قسَّم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة الصحيحة، والقراءة الشاذة.



شروط القراءة الصحيحة



القراءة الصحيحة هي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان هي:



- أن توافق وجهًا صحيحًا من وجوه اللغة العربية.



- أن توافق القراءة رسم مصحف عثمان رضي الله عنه.



- أن تُنقل إلينا نقلًا متواترًا، أو بسند صحيح مشهور.



فكل قراءة استوفت تلك الأركان الثلاثة، كانت قراءة قرآنية، تصح القراءة بها في الصلاة، ويُتعبَّد بتلاوتها. وهذا هو قول عامة أهل العلم.



شروط القراءة الصحيحة في القرآن الكريم واحكام القراءة الشاذة

القراءة الشاذة وأنواعها وأحكامها

القراءة الشاذة هي كل قراءة خالفت الرسم العثماني على المعتمد من الأقوال؛ وعلى قول: إنها القراءة التي اختل فيها ركن من الأركان الثلاثة المتقدمة. ويدخل تحت باب القراءات الشاذة ما يسمى بـ "القراءات التفسيرية" وهي القراءة التي صح سندها، ووافقت العربية، إلا أنها خالفت الرسم العثماني، كقراءة سعد بن أبي وقاص قوله تعالى: {وله أخت} (النساء: 176) فقد قرأها (وله أخت من أم) وقراءة ابن عباس قوله تعالى: {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا * وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين} (الكهف:79-80) حيث قرأها: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غضبًا * وأما الغلام فكان كافرًا).



قال العلماء: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنهما، قوله تعالى: {حافظوا على الصلاة الوسطى} (البقرة:238) قرأتا الآية: (والصلاة الوسطى صلاة العصر)، وقراءة ابن مسعود قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} ( المائدة:38) قرأها: (فاقطعوا أيمانهما) وقراءة جابر قوله تعالى: {فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} ( النور:23) قرأها: (من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). فهذه الحروف -القراءات- وما شابهها صارت مفسِّرة للقرآن.

حكم التعبد بالقراءة الشاذة





اتفقت كلمة أهل العلم على أن ما وراء القراءات العشر التي جمعها القراء، شاذ غير متواتر، لا يجوز اعتقاد قرآنيته، ولا تصح الصلاة به، والتعبد بتلاوته، إلا أنهم قالوا: يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها، وبيان وجهها من جهة اللغة والإعراب.





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