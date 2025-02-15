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دين ودنيا

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

مصر، فيتو
مصر، فيتو

قالت الداعية الإسلامية الدكتورة هبة النجار، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل في قلبه حبًا خاصًا لمصر وشعبها، مشيرةً إلى الحديث الشريف الذي وصف فيه جنود مصر بأنهم "خير أجناد الأرض"، لما يتمتعون به من قوة وإخلاص في الدفاع عن أرضهم وعرضهم.  

خير أجناد الأرض

وأوضحت الداعية الإسلامية خلال حلقة برنامج "ربنا بيحبك"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب مصر وجنودها وجيشها، وقال عنهم إنهم خير أجناد الأرض، لأنهم يحافظون على أرضهم وعرضهم، وهذا هو معنى الرباط، الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (إذا فتح الله عليكم مصر، فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبو بكر: ولِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: "لأنهم في رباط إلى يوم القيامة)".  

سيدنا النبي بشر مصر وأهلها بالحفظ والرعاية الإلهية  

وتابعت: "بشارة سارة من النبي الكريم ﷺ لأهل مصر، بأن الأمة المصرية محروسة بعناية الله تعالى، ومحفوظة بالرعاية والحماية من كل سوء ومكر وكيد أو عدوان".

 

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