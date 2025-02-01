مع بدء شهر شعبان يستعد عدد كبير من الأشخاص للاحتفال وتحديدًا في 14 شعبان حتى 19 من الشهر نفسه، بمولد السيدة عائشة، وتتحول المنطقة بأكملها إلى مهرجان كبير، بسبب الأعداد المهولة من محبيها ممن يأتون إليها سنويًا من جميع محافظات وقرى مصر، وتتنوع فئات محبيها لتضم جميع الناس بمختلف شرائحهم وطبقاتهم وفي هذا الإطار نستعرض معطم لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

يعد مسجد ومقام "السيدة عائشة" بالقاهرة واحدًا من أهم المزارات في قلوب المحبين لآل البيت، ليس فقط من المصريين، ولكن من الدول العربية والإسلامية أيضًا، رغم أن البعض لا يعرف تاريخها ولا شخصها.

يقع مسجد السيدة عائشة في واحد من أهم الأماكن الحيوية في القاهرة الكبرى، في شارع وميدان يحمل اسمها، فهو يصل بين منطقة المقطم والقلعة بوسط القاهرة

تعرض مسجدها ومقامها للكثير من التشكيك مثلها مثل العديد من أضرحة آل البيت بمصر، إلا أنه مقامها واحد من أهم المقامات التي حظيت بإجماع تاريخي على دفنها بمصر، لكن السؤال الأهم من هي السيدة عائشة، أو عائشة النبوية كما يعرفها المصريون؟.

نسب السيدة عائشة

هي السيدة عائشة بنت جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب "سبط رسول الله"، وشقيقة الإمام موسى الكاظم، والملقبة بـ"فاطمة النبوية"، وقد كان والدها الإمام جعفر الصادق عميد آل البيت بعد استشهاد زيد بن علي زين العابدين بن الحسين، والمدفون أيضًا بالقاهرة في مسجد يحمل اسم والده علي زين العابدين، وكان والدها جعفر الصادق يحذر عمه من نفاق وكذب المباعين بالكوفة، مذكرًا بما حدث للإمام الحسين بن علي، ورغم اقتناع زيد بن على زين العابدين، لكنه لم يستطع الصمت على ممارسات بني أمية، ولم يجد جعفر الصادق أمامه سوى السير على نهج من سبقوه من آل البيت، وأجمع الناس على حبه.

وهي من شهيرات آل البيت بمصر؛ لانفرادها في القاهرة باسمها؛ وهى أخت اسحاق المؤتمن زوج السيدة نفيسة، وأمير المدينة المنورة رضى الله عنه، وأخت الإمام موسى الكاظم، دخلت مصر مع إدريس بن عبد الله المحض، بعد موقعة (فخ) التي استشهد بها جماعة من أهل البيت بالعراق كما اتفق علي ذلك المؤرخون.

وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجًا لأمير المدينة أيضًا، عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، و، كما جاء في «مشاهد الصفا»، و«تحفة الاحباب»، وقد أكَّد أحمد زكي باشا وجودها في مقرها هذا بمصر،.

عاشت وتربت السيدة عائشة في ذلك البيت مع أبيها الذي رفض أن يتولى الخلافة بعد سقوط الدولة الأموية، ودفنت في منزلها الذي كان مفتوحًا للزوار المتوافدين من شتى بقاع مصر للتبرك بواحدة من نساء آل البيت، وقد لقبت بعروس آل البيت فقد توفيت في سن صغيرة، عن عمر ناهز 22 عامًا، وفي نفس العام الذي جاءت خلاله إلى مصر ولم تمكث في مصر سوى 10 أشهر قبل وفاتها.

وقد دُفنت في ضريحها بالقاهرة سنة 145 هجرية، وتسمى المنطقة التي يقع فيها المرقد بحي السيدة عائشة بميدان القلعة في طريق الإمام الشافعي رضي الله عنه بحي الخليفة.

والسيدة عائشة رضي الله عنها تُعتبر بحسب الروايات التاريخية الصحيحة من العابدات القانتات المجاهدات والتي كانت معروفة بالزهد والاجتهاد في العبادة والاعتكاف والبُعد عن الحياة وما بها من أعباء وملذات فانية طلبًا للآخرة وما بها من الفوز بالجنة ونعيمها بعد رضا الله.

ويُؤْثر عنها أنها كانت تقرأ مخاطبة الله عز وجل: وعزتك وجلالك لئن أدخلتني النار لآخذنَّ توحيدي بيدي وأطوف به علي أهل النار وأقول 'وحَّدته فعذبني'.

قبر السيدة عائشة

ويتكون القبر من حجرة مربعة تعلوها قبة ترتكز على صفين من المقرنصات، وفي العصر الأيوبي أُنشئ بجوار القبة مدرسة، وعند بناء سور القاهرة فُصلتِ المدرسة عن القبر، وفُتح في السور باب يقال له باب السيدة عائشة، أو باب القرافة، وقد أعاد بناء هذا المسجد الأمير عبد الرحمن كتخدا في القرن الثامن عشر الميلادي، حيث تكوَّن المسجد في حينه من مربع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة.

وعند بناء كوبري السيدة عائشة هُدم باب القرافة، وقامتِ السيدة الفضلى فايدة كامل رحمها الله بتجديد المسجد بصورة جميلة وهي الصورة الحالية له الآن والتي أصبحت أجمل بكثير من عمارته في عهد المغفور له الأمير كتخدا.

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

مسجد السيدة عائشة

يقع المسجد في حي الخليفة عند الطريق المؤدي إلى عين الصيرة وفم الخليج بداية الطريق إلى حي المقطم، حيث يظهر مسجد السيدة عائشة الذي يُعتبر ملجأ لكل زاهد عندما نراه شامخًا وسط المحال التجارية والمطاعم الشعبية إضافة إلى سوق السيدة عائشة، ومعه ما يسمى بسوق الإمام الذي يقام كل يوم جمعة، ويُعتبر من أشهر الأسواق الشعبية بالعالم.

وقد أجمع المؤرخون على قدوم السيدة عائشة النبوية إلى مصر مع بداية بزوغ عصر الدولة العباسية، وبالتحديد في عهد أبي جعفر المنصور، هربًا من بطشه بآل البيت، ويقول شيخ القراء والأدباء المؤرخ أبو الحسن السخاوي في كتابه"تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات"، أن السيدة عائشة النبوية مدفونة في مصر وأنه عاين قبرها في تربة قديمة على بابها لوح رخامي مدون عليه "هذا قبر السيدة الشريفة عائشة من أولاد جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه".

وظل قبر السيدة عائشة النبوية على حالته حتى القرن السادس هجرية، يتكون من حجرة مربعة تعلوها قبة، حتى عصر صلاح الدين الأيوبي، الذي أمر ببناء مدرسة ومسجد بجوار الضريح، بعدما أحاط القاهرة بسور خوفُا من هجمات الصليبيين.

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