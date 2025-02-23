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موعد مباراة زد وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة زد وغزل
موعد مباراة زد وغزل المحلة في الدوري المصري

زد وغزل المحلة، يستضيف فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، نظيره غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو اليوم الأحد، بستاد القاهرة الدولى في الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.

موعد مباراة زد وغزل المحلة 

وتنطلق صافرة مباراة زد وغزل المحلة  في تمام الرابعة عصرا، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة زد وغزل المحلة

ومن المقرر، أن تُذاع مباراة زد وغزل المحلة، عبر قناة أون سبورت 1، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري.

ويبحث زد عن العودة لطريق الانتصارات بعد غيابها آخر 6 مواجهات في الدوري منذ مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة والتي فاز فيها بهدف دون رد، بينما يبحث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المصري البورسعيدى في الجولة الماضية بهدف نظيف.

موقف زد وغزل المحلة في الدوري المصري 

ويحتل زد المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة من 14 مباراة و3 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم بين يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة و4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.

حكام مباراة زد ضد غزل المحلة 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لكر اللتحد YPTLONA دوي القسم الأول دوري نايل الجولة 15 اد القا هرة القاهرة 2025 فبرير فبراير52ز الأحد غزل المحلة زد ZEDFC 1:00 حكم مساعد 1 محمود آبوالرجال حكم ساحة طارق مجدي حكم مساعد 2 شريف عبدالله حكم حكمراب رابع هشام أشرف حكم VAR مساعد أحمد جابر حكم VAR محمد الشناوي ΟΓA دانون بث BANQUEN PUMA ACU Carnier المتحدة لمرياف‏'‏

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة زد أمام غزل المحلة 

1- الأهلي 33 نقطة 
2- بيراميدز 33 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجيت 19 نقطة
10- فاركو 19 نقطة
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14- غزل المحلة 14 نقطة
15- الجونة 13 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة
18- مودرن سبورت 9 نقاط

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